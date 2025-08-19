從誠品南西店出發 按圖走訪北市西區風格老屋

不少人都會辦4G、5G吃到飽，聯合新聞網《科技玩家》昨日報導有部分經銷商貼出公告，指遠傳電信將在9月下架經銷通路的4G 6XX系列資費方案，要全力推5G方案，引起熱議，對此遠傳也做出回應，提到要讓經銷商資費方案單純化，除此之外還有別的管道還是能買到4G不限速吃到飽服務。

2025-08-19 09:38