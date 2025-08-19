從誠品南西店出發 按圖走訪北市西區風格老屋
誠品生活南西（誠品南西店）推出「台灣老屋。新浪潮」中英雙語觀光地圖，由英國插畫家帕克（Tom Parker）繪圖、耕耘老屋研究10年的「老屋顏」團隊記錄影像，邀讀者走訪北市西區風格老屋。
根據誠品生活發布新聞稿，台北市中山區入選英國旅遊雜誌Time Out全球最酷40個街區，「台灣老屋。新浪潮」收錄包括曾獲頒2024年台北老屋新生大獎的AKA Café；「有記名茶」的非典型茶飲空間WangteaLab；前身為今日戲院的誠品生活南西5F書店與夾層。
大稻埕部分，首推2016年登錄為北市歷史建築的碾米廠「大稻埕葉晋發商號」；「紐約時報」旅遊專欄報導台北首間以歷史建物改建的旅宿OrigInn Space。
此外，還包括隱身在赤峰街巷弄間的文創藝術空間「志文裝訂行－赤空間」。
「台灣老屋。新浪潮」除提供線上閱覽，亦可於台北當代藝術館、捷運台北車站、台北101/世貿站、西門站及機場捷運A1遊客中心取得紙本刊物。
