【重磅快評】政府施政進階到捨本逐末？
「捨本逐末」不是負面評價用詞嗎？其實未必是，如果施政能把前端、前瞻一一到位，接下來再做收尾，才能談是畫下完美句點；現階段的施政水準其實剛夠資格進階到捨本逐末，逐步鞏固前端施政打下的基礎，在既有營造的施政韌性上予以強化，讓施政更禁得起考驗。
第一個捨本逐末指的是七月底西南氣流帶來印度洋及南海水氣，在台灣中、南部降下豐沛雨水，造成在地的水鄉澤國，多處村落慘泡在水里；閣揆勘災時經濟部長郭智輝透露相政院講以六年一千億元投注在「末端治水」，為何是末端？意指過去推動的前瞻治水已有一定成效，遇雨成災的局面已有相當改善，因而一千億元不必再做治山防洪、都市上下水系統，而把箭頭指向末端的圍堤、將都市內水排出的抽水系統能量。
其實經長對末端治水並不是掌握得很精確，因為上月底的強降雨談不上是極端氣候，台灣春夏交替時常會有西南氣流帶來的豐沛雨量，那對台灣是常態；而過去治水多集中在都市上下水系統，如今這個系統管水的經濟部認為已有一定績效，因而提初以為題、加強抽水能量的末端措施，以末端治水來稱呼，應該也還合適。
第二個捨本逐末也因為上月底豪雨外，前後還有丹娜絲、楊柳颱風夾擊；颱風大量吹垮中南部興建房舍、畜牧場大量使用隔熱效果佳的石棉瓦，估計台灣有近兩萬戶屋頂覆蓋的石棉瓦遭掀落破損；石棉瓦是石棉與水泥混製，平常氣候時的抗災能力不錯，也就沒有處理石棉瓦破裂、石棉絮飛散的問題，吸入肺裡、胸腔，容易導致間皮瘤、肺癌等嚴重病變。
台灣在上世紀下半期經濟才剛起步，當時的房舍、畜牧場多以石棉瓦廉價建材興建，估計有五十萬戶之多；七月的接連天災讓台灣必須承受大規模石棉瓦裂損的災害，加上以前不曾有過處理石棉瓦裂損災害的經驗，因而中南部農地、滯洪池遭到堆置石棉瓦碎片；石棉絮有多可怕？民眾只知道近二十年以幾乎全面禁止製造、禁用、禁止進口，就是環境毒物的同意詞；人民不清楚，環保單位雖然戰戰兢兢，但處理也只能末端，眼不見為淨；會不會惡化澄石棉絮災難？不知。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言