【重磅快評】政府施政進階到捨本逐末？

「捨本逐末」不是負面評價用詞嗎？其實未必是，如果施政能把前端、前瞻一一到位，接下來再做收尾，才能談是畫下完美句點；現階段的施政水準其實剛夠資格進階到捨本逐末，逐步鞏固前端施政打下的基礎，在既有營造的施政韌性上予以強化，讓施政更禁得起考驗。

第一個捨本逐末指的是七月底西南氣流帶來印度洋及南海水氣，在台灣中、南部降下豐沛雨水，造成在地的水鄉澤國，多處村落慘泡在水里；閣揆勘災時經濟部長郭智輝透露相政院講以六年一千億元投注在「末端治水」，為何是末端？意指過去推動的前瞻治水已有一定成效，遇雨成災的局面已有相當改善，因而一千億元不必再做治山防洪、都市上下水系統，而把箭頭指向末端的圍堤、將都市內水排出的抽水系統能量。

其實經長對末端治水並不是掌握得很精確，因為上月底的強降雨談不上是極端氣候，台灣春夏交替時常會有西南氣流帶來的豐沛雨量，那對台灣是常態；而過去治水多集中在都市上下水系統，如今這個系統管水的經濟部認為已有一定績效，因而提初以為題、加強抽水能量的末端措施，以末端治水來稱呼，應該也還合適。

第二個捨本逐末也因為上月底豪雨外，前後還有丹娜絲、楊柳颱風夾擊；颱風大量吹垮中南部興建房舍、畜牧場大量使用隔熱效果佳的石棉瓦，估計台灣有近兩萬戶屋頂覆蓋的石棉瓦遭掀落破損；石棉瓦是石棉與水泥混製，平常氣候時的抗災能力不錯，也就沒有處理石棉瓦破裂、石棉絮飛散的問題，吸入肺裡、胸腔，容易導致間皮瘤、肺癌等嚴重病變。