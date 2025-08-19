北榮硼中子捕獲癌症治療動工 斥資12億元2年完工 達癌症全方位治療

台北榮總「硼中子捕獲治療中心」動工，預計116年完工啟用，屆時台北榮總將成為全球極少數同時擁有「重粒子治療」與「硼中子捕獲治療」全方位尖端放射技術的醫療機構，讓台灣在癌症放射治療、教學與研究領域達到國際頂尖水準。

台北榮總院長陳威明說，漢民科技創辦人兼董事長黃民奇斥資新台幣12億元，捐贈國立陽明交通大學國產國造全系統設計加速器型硼中子捕獲治療設備，並協助建置於台北榮總。台北榮總與國立清華大學合作進行硼中子捕獲癌症治療（Boron Neutron Capture Therapy，簡稱BNCT），可追溯自民國99年8月11日開始第一例，迄今已治療超過600位病人，累積許多經驗。尤其是針對復發性頭頸癌及腦部腫瘤治療成效良好，對於骨肉瘤、脊索瘤及乳癌療效亦佳。

硼中子捕獲癌症治療（BNCT）是利用腫瘤對於含硼藥物會選擇性攝取的特性，再利用中子引發放射反應的治療方法，結合標靶治療與放射治療的優點。基本概念是利用硼-10同位素的中子捕獲反應來選擇性地摧毀癌細胞，卻又不影響正常組織細胞，提供精準癌細胞內標靶放射治療。

台北榮總副院長李偉強說，頭頸癌治療後2年整體存活率為47%，整體反應率65%。腦部復發性膠質母細胞瘤恩慈療法則有70.6%整體反應率；醫療團隊利用國內自主研製成功的加速器硼中子捕獲治療系統，將適應症範圍從過去無法治療的復發性頭頸癌與腦瘤，擴展至胸腔、腰椎及腹股溝區附近的病灶，包括瀰漫性中線神經膠細胞瘤、復發性三陰性乳癌、復發性肺癌、間葉性軟骨肉瘤、復發性骨肉瘤、復發性惡性肉瘤、復發性脊索瘤和復發性黑色素瘤等，展現BNCT在多種癌症治療上的潛力。

重粒子及放射腫瘤部主任劉裕明說，台北榮總放射腫瘤團隊於民國99年即與國立清華大學合作，針對無法切除且光子放療無效的患者，開展復發性頭頸癌臨床試驗，結果充分顯示BNCT對抗癌細胞的威力。根據在清大恩慈治療的經驗與國外文獻，對於輻射抗性較高的黑色素瘤，BNCT也有機會給予不錯的腫瘤抑制效果，且副作用發生率甚低，也期待國產加速器硼中子捕獲治療系統持續發展，加速探索此技術的潛力，造福更多需要的患者，展現出與國際指標機構同步的治療實力。

陳威明說，考量清大原子爐終有除役的一天，台北為首善之都，必須設置硼中子捕獲治療中心，台北榮總即著手規畫興建。後續承蒙漢民科技創辦人兼董事長黃民奇先生慷慨捐贈國立陽明交通大學加速器型硼中子捕獲治療設備，並委由禾榮科技建置於台北榮總，期許二年後完工啟用後，硼中子捕獲治癌成為衛福部許可的正式治療項目，嘉惠更多海內外的癌症病人。

陳威明強調，硼中子捕獲治療中心的興建，不僅是台北榮總在精準放射治療領域的重要里程碑，更象徵台灣癌症治療進入全方位、個人化與高效能的新時代。台北榮總不僅將持續引進各項精準癌症治療並為癌症患者提供更多元、先進的治療選擇，帶來重獲健康的希望。

國立陽明交通大學楊慕華副校長代表宣讀林奇宏校長賀詞。林奇宏表示，113年10月22日，三方簽署捐贈後，經審慎規劃評估設計，硼中子捕獲治療中心終於正式動工，期望由學界、醫界及產業界緊密合作，共同打造世界級的BNCT中心，達成幫助臨床教學以及促進癌症研究多重目標，與國際醫療接軌，增加國際的學術交流。

林奇宏說，陽明交大與台北榮總早在各領域多方面進行深入且緊密的合作，建立深厚的關係，期待藉由此先進設備的投入，更促進雙方的研究發展，為患者帶來更有效的治療方案，讓台灣癌症放射治療教學與研究領域達到國際頂尖水準，履行榮陽交團隊對社會的期望與承諾。本案將是北榮與陽明交大於113.1.24簽署合作備忘錄正式開始實質合作的開端，學界、醫界及產業界一同致力於推動創新醫療技術在臨床應用，對臺灣生技產業發展做出更有價值的貢獻。

漢民科技陳溪新總經理說，黃民奇董事長支持先進醫療的發展，硼中子捕獲治療中心的動工，為每位癌症病人點燃希望的種子，也為癌症病人及家屬帶來生命的盼望，為醫界、學界及產業界合作發展的典範，更是癌症治療的重大突破，期待能造福更多病人。

禾榮科技是研發硼中子加速器技術的重要推手，也是台灣唯一研發本土大型放射治療設備，這項技術能精準打擊癌細胞，減少對正常細胞的傷害，減輕病人痛苦，提高治療效果，期待不久的將來，硼中子捕獲技術能成為台灣及全世界癌症治療領域的典範。

禾榮科技許金榮董事長說，結合清大、工研院、陽明交大、漢民科技等優秀團隊，成功研發第一個國產國造全系統設計加速器型硼中子捕獲治療設備，建置硼中子捕獲治療中心，不僅是禾榮科技的里程碑，也是台灣醫療技術永續發展的重要時刻。結合台北榮總豐富的臨床經驗，與先進的醫療設備，為癌症病人提供更多治療選擇，帶來康復的希望，也將在全球醫療領域發揮更大的影響力。