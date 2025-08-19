好市多烤雞腿「8入變6入」變相漲價引發熱議 網笑：吃米不知米價？

美式賣場好市多（Costco）的烤雞跟烤雞腿向來是許多民眾的心頭好，然而，日前有網友發現，好市多的8入烤雞大腿突然變成6入包裝，雖然整包售價變便宜，但若細算每隻售價則是變貴，等於變相漲價，立刻引發網友熱議。

該網友在Threads上分享，原先好市多的一包8隻雞腿改為一包6隻，價格則從359元變成289元；細算發現原本1隻雞腿平均44.9元，現在1隻要賣48.2元，感嘆「確實漲價了」。文章貼出後引起眾多網友討論，有人說「台灣應該是最貴的地區了！漲到沒天理」、「看來不用續卡了，離我最近的好市多，單程40公里，算上來回油錢，有點不划算了」。

但也有不少網友則是力挺，說道「我反而覺得比較好，這份量三天內能解決，也比原來總價低」、「一隻48.2還是很便宜，外面一隻雞大腿要賣70~90元」、「好好笑一堆人吃米不知道米價」、「這年頭哪有什麼不漲的？」。