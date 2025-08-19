全台十大熱門國道服務區 吃喝玩樂全攻略

快來享受高速公路上獨有的儀式感！

自駕旅行在高速公路上奔馳，不僅是踩下油門、欣賞沿途風光，途中行經國道服務區，更是旅程的一部分。打個方向燈、下交流道，就像完成一種專屬於高速公路的儀式感。在這裡，你可以來一碗熱騰騰的牛肉麵，品嚐卡車司機口耳相傳的隱藏便當，或是挑選當地伴手禮帶回去送親友。也有人會坐在觀景台上，吹吹風、伸伸懶腰，讓旅途的緊繃感一掃而空。

如今，國道服務區早已不只是「上廁所、解決三餐」的功能性據點，而是成為旅途中必經、甚至值得特地停留的觀光景點。《網路溫度計DailyView》這次也透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出全台十大國道服務區，從隱藏美味到打卡景點，通通都不藏私告訴你！

No.10 仁德服務區

翻攝交通部高速公路局

★國道一號335km處

地址｜台南市東區裕農路991號

在台南與高雄交界的「仁德服務區」，也是國道一號最南端的服務區，南、北兩區皆可走人行陸橋到另一區。園區以台南「傳承印象古都、再創科技魅力」作為理念：南站將穀倉設計轉化為元素呈現、北站則結合象徵交通運輸的貨櫃屋、代表科技的電路板元素，旅客走訪兩區都能感受到新舊交融的魅力。除了7-11、星巴克等連鎖品牌進駐，還可以品嚐到五花馬水餃館100%蔬菜麵條的牛肉拉麵、府城鮮饌從產地到廚房的綜合海鮮粥，也有瑞香苦茶油的麻花捲、好特蔬的蔬食果乾零食等你帶回家。

仁德服務區南站、北站的Google評論均獲得4星以上好評，許多網友也留言，「服務區算是比較小的，台南的很多特色的食物都有，因為小所以店家很少，飲料店也蠻好喝的也算便宜」、「每次南下都會到這邊服務區，有熱食和星巴克咖啡，這邊廁所也很乾淨，周遭有一些小農水果，大家可以支持一下喔！超商二樓還有淋浴間和哺乳室，非常友善」。

No.9 石碇服務區

翻攝交通部高速公路局官網

★國道五號4km處

地址｜新北市石碇區文山路一段6號

石碇服務區是高速公路唯一位於平面道路的國道服務區，建築不僅考量採光與節約能源，服務中心也特別仿鄉村式現代建築，群山環繞更增添自然氣息。園區內還有以南港隧道為意象設計、可遊憩的地景藝術「光陰隧道」，以及引用泰戈爾詩作《漂鳥》雲遊到棲止的意象，代表高速公路起承轉合間流暢的公共藝術「時空漂鳥」，為服務區增添不少藝術氣息。這裡也吃得到高CP值美食，例如艾芝園的古早味碗粿、金名號的深坑麻辣臭豆腐等，還有全家便利商店、摩斯漢堡、路易莎等連鎖品牌、鮮茶道自動販賣機及農民市集，讓你吃飽喝足再上路。

不少遊客在Google評論區分享，「石碇服務區農聯福利中心買到新鮮在地水產和水果，真的非常方便，休閒食品也很有特色」、「很不錯的休息站，雖然不大，但從雪隧出來想休息、上廁所、吃飯，可以考慮來。廁所和用餐環境都蠻乾淨的」。

No.8 泰安服務區

翻攝交通部高速公路局官網

★國道一號158km處

地址｜北上：台中市后里區九甲七路400號、南下：台中市后里區安眉路113號

國道一號高速公路的中心點佇立在「泰安服務區」！泰安服務區充滿花卉、森林、音樂、祈福等設計元素，北站「安安的奇幻樂園」擁有幻炫木馬、蔓葉蹺蹺板、酷樂搖搖船等設施，南站「幸福驛站」則有歐式花園、音樂木馬，不只可以打卡拍照，還可以伸手觸摸、玩樂。這裡的明星美食除了麥當勞、摩斯漢堡、繼光香香雞，還有豐原廟東清水排骨麵、所長茶葉蛋，以及台中知名伴手禮薔薇派，不用下高速公路就能享用。如果喜歡台灣農產品，這裡也有「山守現-台灣優質農產直銷所」，可以購買台中當地友善環境耕作的農產品。

YouTuber丘涵也曾拍片介紹泰安服務區的排骨酥麵，「它的胡椒香氣蠻夠的，它的肉我覺得蠻入味的，也是好咬的那種、軟嫩口感的排骨酥肉，主要是湯頭我覺得蠻好喝。因為我很喜歡喝排骨酥湯，而且它的肉給的其實也都蠻大塊」，最後也激推大家來泰安服務區打卡，「我是一個需要常常拍穿搭的人，如果我知道這裡有這個點，我下次如果南下，我可能會特地來拍幾套衣服」。

No.7 湖口服務區

翻攝交通部高速公路局官網

★國道一號86km處

地址｜北上：新竹縣湖口鄉鳳山村榮光路158號、南下：新竹縣湖口鄉鳳山村國強街1巷8號

身為三麗鷗粉絲，來到湖口服務區一定會興奮不已！湖口服務區以三麗鷗作為主題，不僅可以在櫥窗看見Hello Kitty、美樂蒂、庫洛米、大耳狗、布丁狗、蛋黃哥等人氣角色IP，3公尺巨型庫洛米也是必去打卡熱點，在現場還能把官方授權的三麗鷗周邊帶回家；外圍還有林蔭大道和生態池，大人、小孩不論什麼時候走訪都能樂在其中。臉書《食尚玩家》粉絲專頁分享後也造成廣大網友轟動，「去過，真的很可愛」、「已去，少女心噴發」、「為了這個跑去湖口服務區」。

除此之外，這裡還可以吃到國道服務區首創的鐵盒懷舊便當，「國道物產館」則販售在地新竹特產、客家好物及全台知名伴手禮，就算臨時出門想買伴手禮也不用擔心。湖口服務區服務台另提供手機充電、輪椅免費充電、車輛免費充氣和充電、嬰幼兒及成人紙尿片提供、老花眼鏡借用等服務，有需要的人也可以隨時詢問唷！

No.6 東山服務區

翻攝交通部高速公路局官網

★國道三號319km處

地址｜台南市東山區枋子林74之6號

開車走國道三號必經東山服務區，這裡的建築設計為747客機意象，並以「東山大榕樹」作為主軸，走進室內用餐區宛若來到魔法森林，不只可以在7-11、星巴克喝咖啡提振精神，還有台南名店「周氏蝦捲」可以品嚐50年以上的好滋味，手信坊、太陽堂、黑橋牌、玉井之門等品牌伴手禮任君挑選；室外設有福氣長椅、樂樂傳聲、寵物公園、星空電影院、親水樂園等多項遊憩設施。

交通部去（2024）年至今年2月特別在東山服務區星光電影院舉辦「白鼻心大冒險」展覽，增進小朋友對生態保護的認識與興趣、培養主動保護生態環境的意識，吸引眾多網友前往。有網友於Threads上分享，「有一組漂亮的套色章，組出來會是國道生物連通道的圖樣，蠻多家長帶小朋友去蓋章的，休息的同時也能帶小朋友來這邊觀展」。

No.5 西螺服務區

翻攝交通部高速公路局官網

★國道一號229km處

地址｜北上：雲林縣西螺鎮振興里2號、南下：雲林縣西螺鎮振興里1號

你知道國道服務區隱藏著只有老饕知道的「圍牆便當」嗎？西螺服務區雖然分為北上和南下，但兩邊都有各自的「圍牆便當」，就連百萬YouTuber蔡阿嘎也曾拍片分享。不少網友在TikTok平台留言，「比台鐵便當還要豐盛欸」、「以前還可以用回數票換」、「我吃過一次真的超好吃」、「這真的有我滿滿的回憶」。

不單圍牆便當受到讚賞，西螺服務區櫃位也琳瑯滿目，包含新東陽超商、摩斯漢堡、三商巧福、星巴克、西雅圖咖啡、CoCo都可、迷客夏Plus等，還精選雲林各鄉鎮農特產，像是西螺濁水溪米、土庫麻油、西螺醬油等作為食材料理的美食。西螺服務區北站、南站分別以文化、物產為意象，從雲林的布袋戲、遶境、廟宇以及黑豆醬油等農業文化出發，讓遊客走訪後更加認識雲林這塊土地。

No.4 關西服務區

翻攝交通部高速公路局官網

★國道三號76km處

地址｜新竹縣關西鎮上三屯14號

去年國道服務區營業額奪得冠軍的地方，就是位於新竹客家小鎮的關西服務區（5.98億）！關西服務區不僅是北區最大的服務區，建築設計也融合客家風格、關西仙草等特有元素。餐廳販售高CP值的客家鹹豬肉、梅干扣肉、客家桔醬豬排、客家梅汁雞腿等道地關西便當，還有關西仙草凍、牛心柿餅等點心，還可以在春池玻璃買到回收再製的玻璃作為紀念品；戶外則有客家景觀公園，希望讓每位旅客來到這裡感受到濃濃的客家味、忘卻旅途的疲勞。

韓國來台發展的YouTuber有璟也慕名前往關西服務區，直擊現場有許多遊客排隊購買關西便當，針對客家梅干扣肉便當、客家桔醬豬排便當，她也給出高度評價，「這種品質，來休息站值得吃」，觀眾也紛紛留言，「沒想到有這麼便宜的便當」、「關西是個好地方啊」、「最愛關西休息站，有很多仙草茶的農特產」。

No.3 中壢服務區

翻攝交通部高速公路局官網

★國道一號55km處

地址｜桃園市中壢區內定二街998之3號

中壢服務區為國道第一個設立的服務區，地點鄰近桃園國際機場，主題方向為健康樂活、運動休閒，以「趣遊台灣」作為主軸、棒球場作為平面配置藍圖，從外觀就可以見到巨大白色球體的出入口，建築後方還有寬廣的公園綠地。除了有星巴克、摩斯漢堡、萊爾富超商等連鎖品牌進駐，中壢服務區也販售大溪廖心蘭豆干、龍潭龍情花生糖等桃園名產，還有FUN生活市集可以買得到文創好物。

中壢服務區在Google評論也獲得四星好評，網友分享，「中壢休息站擁有乾淨的廁所和舒適的環境，讓人停下來休息時感到非常方便。休息站內有各式餐廳，無論是台灣特色小吃、便當，還是連鎖快餐，都能滿足各種需求，選擇非常豐富」、「整修過後變得好看了，裡面有農特產品，賣場不算大，座位區都可充電，裡面有萊爾富便利商店，服務區後面有一個不算小的公園，滿美的」。

No.2 南投服務區

翻攝交通部高速公路局官網

★國道三號231km處

地址｜南投縣南投市南鄉路250巷142弄6號

說到最具特色的國道服務區，怎麼能少了「南投服務區」呢！南投服務區早期為布農族遺址，因此融入當地的自然景觀、人文工藝、特產美食及布農族文化，園區內除了有南投環圖列柱、山型布農廊道、百步蛇圖文地景等造景，最特別的是還有「LAMUNGAN（埡口）」天招，以山脈交錯最低點、原住民和平埔族人交界處，代表對各地旅客的歡迎之情。南投服務區擁有新東陽超商、三商巧福、漢堡王、星巴克、CoCo都可等連鎖品牌，在這裡也能找到黃燜雞米飯、排骨意麵等美食，還可在原投好禮土產特區、農民直販所、農青市集將南投名產、工藝品帶回家。

許多遊客對於南投服務區表示，「半山上有一排彩色文字LAMUNGAN，據說是原住民文化的呈現，也是很多人取景拍攝的重要打卡點」、「第一次來南投休息站，這裡除了可用餐，多樣化伴手禮可購買，還有小農販賣當季農產品、水果供選購，整體感覺很讚」。

No.1 清水服務區

翻攝交通部高速公路局官網

★國道三號172km處

地址｜台中市清水區吳厝二街87號

去年底整修後重新開幕的「清水服務區」，就是本次國道服務區網路聲量的冠軍！全新的清水服務區以「清水風帆馳騁飛翔」為主題，建築外觀以船舶意象為設計，連結當地自然與人文景觀特色，3樓外觀以招潮蟹元素呼應高美濕地，周圍還有歷史之鋤、歷史之眼、歷史之足、歷史之花、歷史之樹、歷史之石、歷史之梯及清水詩路等八大藝術造景，不論是想要感受作品意涵還是打卡拍美照都非常適合。各式各樣的台灣小吃、異國料理齊聚一堂，在「尋味台中」可以買到酵素豬等農畜產品，還有八月堂、玉珍齋、小林煎餅、微熱山丘、萬味軒肉乾等伴手禮，在清水服務區有得拍、有得吃又有得玩！

清水服務區在Google評論區獲得高達4.3顆星好評，網友分享，「雖然人潮不少，但整體空間非常寬敞，動線規劃流暢、樓層分佈清楚，逛起來一點都不擁擠。室內外座位區也很多，不管是休息還是吃東西都很方便」、「清水服務區是我目前走過最具設計感與規模的服務區之一，一下交流道就能看到超大的電子螢幕動畫牆，動態視覺效果非常吸睛，整體空間感覺像是小型百貨公司，完全顛覆一般對高速公路休息站的印象」。

