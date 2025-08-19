準「玲玲」颱風朝日韓移動 注意午後熱對流恐降冰雹

目前太平洋地區的熱帶性低氣壓TD15，有發展為輕度颱風玲玲的機率。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，TD15在台灣東北方海面，持續向北發展中，預測未來通過那霸附近進入東海，進一步朝日韓方向移動。

雖然TD15北上過程中，不排除有機會增強為今年第12號颱風玲玲，但林孝儒表示，無論增強與否，由於距離台灣較遠，且為遠離趨勢，因此對台灣的天氣沒有影響。

近期天氣趨勢，林孝儒表示，今明兩天台灣處於季風低壓帶北側的相對低壓區內，環境風場逐漸轉為偏西南風，整體大氣狀態較不穩定且水氣多，預測各地高溫31至34度，持續悶熱，早晚雖為晴時多雲相對較穩定的天氣，但午後容易有熱對流發展，帶來陣雨或雷雨。

他說，且由於高空有一冷心低壓通過，將有機會更為加強熱對流發展強度，帶來顯著降雨伴隨強風、雷擊，甚至冰雹等劇烈天氣現象。各山區有局部大雨可能外，中南部山區亦要留意短時豪雨機會。熱對流也可能延伸至晚間之後，才有較顯著的減弱。這兩天大氣環境是有利熱對流發展，尤其前往山區務必留意午後突發性的劇烈天氣變化，注意安全。

周四至周末天氣，林孝儒表示，台灣附近的環境風場，將隨著太平洋高壓逐漸西伸，轉為東南或偏東風影響，雖然高壓強度尚不足以完全抑制熱對流發展，但各地午後熱對流的發展空間將會逐日縮減，降雨範圍將較侷限山區，平地天氣將更為穩定。

而早晚在迎風東部仍可能出現局部短暫陣雨，林孝儒表示，不過整體雨勢普遍不大。各地氣溫持續悶熱，高溫普遍為32至35度，西部內陸側不排除有36度高溫機會，戶外活動務必加強防曬與補水措施，預防中暑與熱傷害。

另外，林孝儒表示，周日至下周一，預測將有1熱帶系統西行、通過菲律賓可能，雖然目前顯示，該系統對台灣的天氣直接影響機率較低，但可能間接使南來水氣增多，導致東南部轉陰陣雨型態。後續系統發展與潛在水氣變化仍需持續觀察，持續關注最新預報更新。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。