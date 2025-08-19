聽新聞
北捷紅線車廂突冒煙…民眾竄逃 竟是手機釀禍
台北捷運今早7時多，在雙連站往象山方向月台一部列車，傳出車廂內有煙霧狀況，所幸到站後，站長拿滅火器撲滅，北捷說明，卻認為乘客手機冒煙所致，未造成系統延誤。
民眾拍下影片，車廂內突然冒起白煙，不少民眾擠在車箱連通走道旁煽風。民眾寫下在民權西路站關閉車門後，開始竄出濃煙，大家開始逃跑，途中聞到刺鼻的味道及濃煙，接著到雙連站下車。所幸進站後，站長拿滅火器撲滅。
北捷說明，上午7時11分雙連站往象山方向月台一部列車，旅客按壓對講機反映車廂內有煙霧，行控中心立即指示站長前往處理，站長確認為一名旅客手機冒煙，經引導旅客下車，並使用滅火器撲滅。未造成系統延誤。
北捷說，後續站長確認車廂內焦味已消散，車廂地板也已清理完畢。再次呼籲旅客留意隨身物品，避免影響自身及公共安全。
