玲玲颱風將生成？賈新興：目前環境相對不利TD15發展

目前太平洋地區有熱帶性低氣壓TD15，中央氣象署估其有發展為輕度颱風玲玲的機率。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，TD15目前環境相對不利其發展，熱帶擾動90W除美國模式預估其有發展的趨勢，歐洲模式及AIFS模式預估其仍不利發展，觀察周六至周日在呂宋島附近另一熱帶系統的發展。

近期太平洋高壓偏強，高溫悶熱，為午後西北雨天氣型態。賈新興表示，明天，清晨彰化以南沿海有零星短暫雨，午後各地山區、台南以北及宜花東有局部短暫陣雨。周四，午後嘉義以南有局部短暫陣雨，各地山區亦有零星短暫陣雨。周五，午後各地山區有局部短暫陣雨。周六，午後台中至桃園、花東及南投以南山區有局部短暫陣雨。周日，午後新竹以南及花東有零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周一，鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後花東有局部短暫陣雨，竹苗以南山區亦有零星短暫雨。下周二，台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後苗栗以南及花東有零星短暫雨。下周三，恆春至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後苗栗以南有零星短暫雨。下周四，午後新竹以南及宜花東有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，8月下旬至9月中旬，除台灣東南方外海至南海北部降雨偏多，台灣本島降雨仍有偏少的趨勢。周六至9月5日，環境有利颱風生成，之後環境暫歇息，9月下旬至10月中旬環境有利颱風生成。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。