大陸旅遊禁團令未解除旅行社低價搶客 國內旅行業嘆市場失序

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
旅行團示意圖。圖／AI生成
禁止組團赴大陸旅遊至今5年半，亂象叢生，大陸旅行社用臉書及LINE廣告低價搶客，國內有觀光業者用LINE招攬赴陸旅遊，為避免挨罰，加註「配合政令，建議赴陸旅遊自由行或參訪安排」，未註明旅行社及出發日程等，與禁團令前做法不同，旅行業指這是走法令邊緣組團做法。

民進黨政府2020年初以防堵新冠肺炎疫情為由，禁止旅行社組團赴大陸旅遊，疫情趨緩國際旅遊開放，禁團令仍未解除，導致台灣旅行社只能販售「機加酒」給自由行旅客，龐大市場被大陸旅行社趁勢搶下，透過低價行銷及社群媒體廣告攬客，讓旅行業者苦不堪言。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁指出，禁團令前是旅行社招攬組團出遊，如今是禁止旅行社組團，個人團體可自由行或組團，近期許多大陸旅行業透過臉書、LINE及短影音平台積極推廣，行程介紹生動、價格更是吸引人，例如不到5000元新台幣就能參加重慶5天4夜團，令人難以抗拒。

然而，這些看似超值旅遊方案往往不含機票住宿品質與交通安排也參差不齊，讓人憂心是，旅客多半僅透過網路與陌生人聯繫，萬一遭遇詐騙或出現緊急狀況，求助極為困難沒有保障。

蕭博仁強調，合法旅行社須繳保證金、投保旅遊險，先支付訂金給航空公司與飯店，成本高，服務保障也完整，禁團令使台灣業者「錢自己不能賺，送進別人口袋」，形同縛住合法旅行社手腳，市場反而被不具保障的低價團與灰色操作占據。

實際上，市場旅遊需求依舊旺盛，部分業者只得轉向「檯面下」操作。常見手法是以交流團、參訪團名義出團，或由旅客以自由行方式先買機票住宿，在當地集合，由大陸旅行社包裝行程。甚至有領隊跑單幫，替熟客安排食宿行程，旅客僅需購票，到當地再統一集合出發。

這些灰色地帶做法，業界「看破不說破」，避免挑戰法令；反觀大陸旅遊業毫不避諱，翻牆在臉書與LINE設粉絲專頁，刊登價碼招攬台灣旅客。旅行業呼籲政府盡速重新檢討禁團令，否則持續壓抑本土旅行社，將加速市場失序與地下化，讓旅遊安全與國內觀光業雙重受損。

