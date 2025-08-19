6月訪日外國人創單月歷史新高 林氏璧：史上最快半年突破2千萬人

不只台灣人喜歡到日本旅遊，日旅達人林氏璧今天在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2025年6月訪日外國人337萬創單月歷史新高，史上最快半年就突破2000萬人。

林氏璧表示，日本政府觀光局（JNTO）7月16日公布的數據顯示，2025年6月訪日遊客人數達到337萬7800人，比去年同期增加7.6%，創下6月歷史新高。今年到目前為止6個月都突破325萬人，累計訪日人數為2151萬人次，去年同期是1778萬人，增加了21%。6個月就突破2000萬人的速度是史上最快。

「主要市場的美國更新了單月最高紀錄」，林氏璧表示，而韓國、台灣、新加坡等15個市場，都創下了6月最高紀錄。比較大的負成長落在香港的-33.4%，澳洲的-3.9%，還有泰國的-4.6%。前5名為中國79萬7900人（較去年增加19.9%），韓國72萬9800人（增加3.8%），台灣58萬5000人（增加1.8%），美國34萬5100人（增加16.4%），香港16萬6800人（減少33.4%）。報告中對香港市場的分析，直接寫說由於日本會發生地震的情報在社交媒體等擴散，因此旅客減少。

林氏璧表示，中國旅客回到和疫情前的2019年差不多，每個月幾乎都破70萬。前半年相比於2024年增加了53%。這6個月前兩名都是韓國和中國，各自拿了3個月冠軍。台灣就是滿穩定的老三，離第四名有一定差距。

常有網友說台灣人已經去日本去膩了，「我覺得下這個結論可能太早了」。林氏璧表示，今年前半年分月的旅客數是59萬、50萬、52萬、53萬、53萬、58萬， 和去年比增加率分別是20.5%、1%、7.9%、16.9%、15.5%、1.8%。整個上半年則是比去年增加10%。除了2月和6月，旅客都有明顯的增加。「從這樣的數字就說去膩了，我是覺得可能還沒有足夠充分的證據。你去膩了不代表別人去膩了」。