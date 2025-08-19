風災豪雨青蔥香菜價格創歷史高價變菜金 餐飲業最怕客人這樣說

7月6日丹娜絲颱風侵襲，加上28日起連續8天豪雨，緊接著13日又有楊柳颱風，中南部蔬菜產地受創嚴重，導致蔬菜減產，市場價格一路飆漲。其中以青蔥與香菜漲幅最驚人創歷史新高，成為婆婆媽媽及餐飲業者的最大負擔。

在嘉義縣經營餐廳的布袋鎮商圈文化協會理事長游志豪直言，從業多年從未碰過如此高價。他指出，目前市場上一捆青蔥已漲到1200元，香菜價格突破每公斤1280元，幾乎是一般行情數倍。他苦笑說，「最怕客人開口要求多加一點蔥花或香菜，因為每一撮都像是在撒鈔票。」

根據市場行情，平時青蔥1把約200至300元，香菜每斤約150至200 元，如今飆漲破千元，漲幅超過5倍，堪稱最驚人「菜金」行情。

這波漲價不僅讓家庭主婦買菜荷包縮水，也衝擊餐飲業。游志豪表示，青蔥、香菜是台灣料理常見配角，不管麵食、熱炒還是湯品，幾乎少不了，如今成本過高，業者只能縮減使用量，否則將侵蝕利潤。市場上婆婆媽媽邊挑菜邊直搖頭，嘆道，「以前10元能買一大把蔥，現在百元連幾根都不到，真的買不下手！」。