午後全台雷陣雨開轟 南部慎防短延時豪雨 明天水氣更多

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天午後各地有局部短暫雷陣雨，西半部地區及東半部山區有局部大雨，尤其南部地區及中部山區有局部短延時豪雨發生的機率。本報資料照片
今天各地為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，中央氣象署表示，西半部地區及東半部山區有局部大雨，尤其南部地區及中部山區有局部短延時豪雨發生的機率，午後留意天氣變化，留意短延時強降雨、雷擊、強陣風，外出攜帶雨具備用，此外清晨西半部地區有零星降雨機率，恆春半島則不定時有局部短暫陣雨。

氣溫方面，今天東半部高溫約31、32度，西半部高溫可以來到34、35度，尤其大台北地區有局部36度左右或以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出注意防曬並多補充水分。澎湖、金門多雲短暫陣雨，氣溫26至31度；馬祖晴到多雲氣溫26至30度。

明天水氣稍多，環境較不穩定，恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，且對流發展範圍較廣、局部雨勢較明顯，且降雨可能持續到傍晚甚至晚間，其中在西半部地區及東半部山區有局部大雨，南部地區及中部山區有局部短延時豪雨發生的機率；夜晚至清晨西半部地區有零星短暫陣雨。

周四、周五水氣逐漸減少，各地為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，8/21清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨。

周六至下周一各地仍為多雲到晴，環境轉偏東南風，迎風面的台東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

下周二至下周四各地大致為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區有局部短暫雷陣雨。

本周南海至菲律賓東方海面低壓帶中的熱帶系統，其發展趨勢及位置仍有不確定性，氣象署持續密切觀察熱帶系統發展動態及南方水氣影響台灣附近天氣的程度。

