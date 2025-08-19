今晴熱有午後強對流 吳德榮：玲玲颱風最快今生成 觀察另1熱帶擾動

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台灣附近水氣增多，局部地區偶有零星降雨的機率，大氣不穩定，午後常有強對流發展，應注意劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。本報資料照片
持續高溫炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周四因太平洋高壓減弱北退，各地仍以晴時多雲為主、天氣悶熱。今天北部23至36度、中部23至36度、南部22至36度、東部21至35度。

台灣附近水氣增多，吳德榮表示，局部地區偶有零星降雨的機率，大氣不穩定，午後常有強對流發展，應注意劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。

吳德榮表示，周六、周日各地晴朗炎熱，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率。下周一南方水氣再增多，各地晴時多雲仍偏熱，午後對流範圍擴大。

目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓TD15號，中央氣象署表示，今天凌晨2時的中心位置在那霸南南西方310公里之處（距離台北東南東方550公里），以每小時18公里速度，有發展為輕度颱風「玲玲」的趨勢。

吳德榮表示，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，在琉球南南西方海面的熱帶低壓，今天將發展成颱，偏北移動，對台無影響。美國系集模式（GEFS）顯示，關島南方海面另1熱帶擾動，有發展成颱的機率，朝西北西至偏西進行，系集平均路徑通過呂宋島；歐洲系集模式（ECMWF）的平均路徑則較偏北，通過巴士海峽。顯示模擬有不確定性，模式調整中，對台是否有威脅，待持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，在琉球南南西方海面的熱帶低壓，今天將發展成颱，偏北移動。美國系集模式（右圖，取自weathernerds）顯示，關島南方海面另1熱帶擾動亦有發展成颱的機率，朝西北西至偏西進行，系集平均路徑通過呂宋島。圖／取自「洩天機教室」專欄
氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，在琉球南南西方海面的熱帶低壓，今天將發展成颱，偏北移動。美國系集模式（右圖，取自weathernerds）顯示，關島南方海面另1熱帶擾動亦有發展成颱的機率，朝西北西至偏西進行，系集平均路徑通過呂宋島。圖／取自「洩天機教室」專欄

