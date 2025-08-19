聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮佐倉步道整修近完工 擬後天開放

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮佐倉步道去年地震後封閉修繕，經林業及自然保育署花蓮分署整修，預計周四上午8時開放。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮佐倉步道去年地震後封閉修繕，經林業及自然保育署花蓮分署整修，預計周四上午8時開放。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮市佐倉步道去年403地震後沿線多處邊坡受損封閉至今，經林業及自然保育署花蓮分署整修後，邊坡工程已陸續完工，預計本周四重新開放。

佐倉步道全長約3.95公里，終點可俯瞰花蓮市景與太平洋，是相當熱門的健行賞景地點。

去年受強震影響，佐倉步道2.6公里至3.95公里多處邊坡坍方，設施毀損，花蓮分署封閉步道展開修復工程，卻多次遇風災，延後完工，近期天氣好施工進度加快。

花蓮分署表示，經1年5個月，佐倉步道完成0K＋500、2K＋580及3K＋500等3處邊坡防護工程，另增設多座水塔，確保3K處廁所儲備1年用水，降低水管維修人員在險峻地形作業風險。

步道第一觀景平台、第四觀景平台受損，其中第一觀景平台已拆除待新建，第四觀景平台暫時封閉後續修繕，施作期間現場封閉並設置告示牌示警，不影響遊客上山，但需留意工程車出入。

花蓮分署指出，步道仍有零星工程，評估不影響通行不需全線封閉，不過1.5K及2.55K處裸岩邊坡大雨後可能不太穩定，要加快通行。

延伸閱讀

彰縣府第一行政大樓耐震補強 側門封閉約4個月

花蓮弱勢助學金缺口300萬 展望會號召大眾響應助學行動

花蓮佐倉步道封閉1年5個月 終於要正式重新開放了

地主買法拍地設圍籬阻住戶通行9個月 法院判8月徒刑

相關新聞

北宜高鐵明環評 台鐵產工抗議

高鐵延伸宜蘭案七月九日通過環評初審，明天將闖關環評大會。台鐵產業工會等團體昨至交通部陳抗，指高鐵延伸宜蘭案一旦通過，會造...

明年健保新藥、新科技預算協商中 病團籲支持

健保新藥、新科技預算攸關病友權益，健保署於健保會提出一一五年總額新藥、新科技預算近九十億元，但考量總額成長率與增加醫事人...

財神爺降臨！威力彩頭獎2.68億一注獨得 獎落台北「這一區」

第66期威力彩今晚開獎，一名幸運兒獨得2.68億元的頭獎獎金，台灣彩券公司表示，開出頭獎的是位於台北市松山區民權東路三段...

北宜高鐵／前交長：程序不正義 環評應延期

交通部前部長賀陳旦認為高鐵造價與營運成本高昂，不適合短程交通，質疑高鐵延伸宜蘭案環評程序不正義，要求環評延期，他指出，若...

健康你我他／活躍好學略不足 要充實心靈成長

退休已逾十餘載，期間歷經年金改革及疫情衝擊，有些人因年金改革，生活難以為繼；有些人因罹患新冠肺炎，一命嗚呼，鄙人苟延殘喘...

健保新藥／專家：應以投資角度看待預算

新藥、新醫材等新醫療科技預算在衛福部健保會引起多方討論，台灣健康經濟學會常務理事、國立陽明交通大學公共衛生研究所教授周穎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。