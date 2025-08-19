聽新聞
健康你我他／活躍好學略不足 要充實心靈成長
退休已逾十餘載，期間歷經年金改革及疫情衝擊，有些人因年金改革，生活難以為繼；有些人因罹患新冠肺炎，一命嗚呼，鄙人苟延殘喘至今，也算命大，靠的就是平時做足保養。
在財務規畫部分，在職時常投資股票，嗣因雷曼兄弟股災，讓我血本無歸，如今學乖，老實儲蓄，尤其退休後，生活簡單，消費減少，所以生活不虞匱乏。
健康維護方面，因之前在文化單位服務，工作非常忙碌，得到焦慮症，怕藥物副作用，三年來拒服藥物，以致身心異常痛苦，經同事介紹，每周去運動，不到半年就不藥而癒；後來又因精神遭受重大刺激，導致罹患類風濕關節炎，醫師說要吃一輩子藥，我不信邪，憑著一股毅力加強鍛鍊身體，才慢慢恢復健康。如今我悟得一真理：情緒不平衡，生病找上門。
至於社會連結，我退休後參加美學館志工隊，加入社區環保志工隊，迄今十多年，並在長照據點為社區長者提供免費運動教學服務，回饋社區。
此外，為自我精進，報名長笛班、北管、畫畫等課程，保持學習。論及獨立自主，自小父母即採取疼愛不溺愛作法，養成我獨立自主的個性，包括經濟獨立，如此才有底氣。
檢視5大核心能力，我在活躍好學部分稍有不足，因為偏重休閒，未來打算加強心靈成長的充實，讓自己身心靈得以安頓。
