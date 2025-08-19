突發黑矇症右眼失明 醫籲3大族群留意

藝人秦楊透露，日前右眼突然失明，緊急就醫檢查出是「黑矇症」引發突發性失明。三總眼科部一般眼科主任呂大文說，黑矇症就是眼睛突然看不見，如同被一塊黑布所遮蔽，高達90%的患者都會失明，提醒有三高、頸動脈狹窄及自體免疫疾病等三大族群須特別留意，平時若持續吸菸、壓力大、疲憊、熬夜等，將增加體內發炎機率，易引發黑矇症。

呂大文表示，黑矇症好發於單眼，發病原因為眼動脈阻塞，造成血流無法供應中央網膜動脈，一旦視網膜缺血二、三個小時以上，就會壞死、失去功能，導致失明。

常見眼動脈阻塞3大原因：

1.頸動脈粥狀血管病變：引起內皮細胞斑塊掉落，血塊順著血流到眼動脈，造成眼動脈阻塞，若是血塊流至腦部血管，就會引發腦中風，此類患者常有三高等慢性疾病、吸菸史等。

2.頸動脈較為狹窄：一旦罹患慢性疾病，特別是高血壓，很容易造成血管內皮細胞受損，進而阻塞血流。

3.自體免疫疾病患者：患有紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等自體免疫疾病患者，其自身免疫力會攻擊血管，導致血管炎、內皮細胞受損等病變，增加黑矇症發病機會。

呂大文說，若在一個月內有好幾天，或幾個月內有一天，突然出現一至二次暫時看不見的情形，但每次約經三至五分鐘又會恢復正常，即為「短暫性黑矇症」，這是黑矇症發病的前兆及警訊，應立即就醫檢查頸動脈血流情形，避免造成視力無法挽回的傷害。

黑矇症的治療，呂大文表示，可透過眼球穿刺術、高壓氧、注射抗凝血因子或給予藥物等方式，趕快降低眼壓，並且讓血流恢復暢通，但臨床觀察高達90%的患者視力都救不回來，即終身失明。

隨著超高齡社會到來，慢性病患者增加，黑矇症恐有增加趨勢。

呂大文說，黑矇症引發單眼失明之後，將影響視野及物體立體感，上下樓梯須特別注意，可能也無法開車。

呂大文提醒，民眾應盡量避免三高，切忌吸菸，尤其是長期壓力、疲憊、熬夜等情形，會導致體內發炎因子增加，容易引起血管疾病而誘發黑矇症，建議應多紓解壓力、充分休息，維持好的生活習慣。