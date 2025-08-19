聽新聞
0:00 / 0:00

突發黑矇症右眼失明 醫籲3大族群留意

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

藝人秦楊透露，日前右眼突然失明，緊急就醫檢查出是「黑矇症」引發突發性失明。三總眼科部一般眼科主任呂大文說，黑矇症就是眼睛突然看不見，如同被一塊黑布所遮蔽，高達90%的患者都會失明，提醒有三高、頸動脈狹窄及自體免疫疾病等三大族群須特別留意，平時若持續吸菸、壓力大、疲憊、熬夜等，將增加體內發炎機率，易引發黑矇症。

呂大文表示，黑矇症好發於單眼，發病原因為眼動脈阻塞，造成血流無法供應中央網膜動脈，一旦視網膜缺血二、三個小時以上，就會壞死、失去功能，導致失明。

常見眼動脈阻塞3大原因：

1.頸動脈粥狀血管病變：引起內皮細胞斑塊掉落，血塊順著血流到眼動脈，造成眼動脈阻塞，若是血塊流至腦部血管，就會引發腦中風，此類患者常有三高等慢性疾病、吸菸史等。

2.頸動脈較為狹窄：一旦罹患慢性疾病，特別是高血壓，很容易造成血管內皮細胞受損，進而阻塞血流。

3.自體免疫疾病患者：患有紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等自體免疫疾病患者，其自身免疫力會攻擊血管，導致血管炎、內皮細胞受損等病變，增加黑矇症發病機會。

呂大文說，若在一個月內有好幾天，或幾個月內有一天，突然出現一至二次暫時看不見的情形，但每次約經三至五分鐘又會恢復正常，即為「短暫性黑矇症」，這是黑矇症發病的前兆及警訊，應立即就醫檢查頸動脈血流情形，避免造成視力無法挽回的傷害。

黑矇症的治療，呂大文表示，可透過眼球穿刺術、高壓氧、注射抗凝血因子或給予藥物等方式，趕快降低眼壓，並且讓血流恢復暢通，但臨床觀察高達90%的患者視力都救不回來，即終身失明。

隨著超高齡社會到來，慢性病患者增加，黑矇症恐有增加趨勢。

呂大文說，黑矇症引發單眼失明之後，將影響視野及物體立體感，上下樓梯須特別注意，可能也無法開車。

呂大文提醒，民眾應盡量避免三高，切忌吸菸，尤其是長期壓力、疲憊、熬夜等情形，會導致體內發炎因子增加，容易引起血管疾病而誘發黑矇症，建議應多紓解壓力、充分休息，維持好的生活習慣。

秦楊 失明 熬夜 高血壓

延伸閱讀

恐怖情人！新北男求復合遭拒怒揮拳 妙齡女水晶體噴出險失明

秦揚驚傳突發「黑矇症」致右眼失明 醫曝3大高危險族群要注意

超扯！台中運將為抽菸連鬧2超商 又跑診所逼幼童吸菸

「霹靂火」秦楊右眼突失明！「人生變黑暗」左眼0.025視力崩潰絕望

相關新聞

北宜高鐵明環評 台鐵產工抗議

高鐵延伸宜蘭案七月九日通過環評初審，明天將闖關環評大會。台鐵產業工會等團體昨至交通部陳抗，指高鐵延伸宜蘭案一旦通過，會造...

明年健保新藥、新科技預算協商中 病團籲支持

健保新藥、新科技預算攸關病友權益，健保署於健保會提出一一五年總額新藥、新科技預算近九十億元，但考量總額成長率與增加醫事人...

財神爺降臨！威力彩頭獎2.68億一注獨得 獎落台北「這一區」

第66期威力彩今晚開獎，一名幸運兒獨得2.68億元的頭獎獎金，台灣彩券公司表示，開出頭獎的是位於台北市松山區民權東路三段...

北宜高鐵／前交長：程序不正義 環評應延期

交通部前部長賀陳旦認為高鐵造價與營運成本高昂，不適合短程交通，質疑高鐵延伸宜蘭案環評程序不正義，要求環評延期，他指出，若...

健康你我他／活躍好學略不足 要充實心靈成長

退休已逾十餘載，期間歷經年金改革及疫情衝擊，有些人因年金改革，生活難以為繼；有些人因罹患新冠肺炎，一命嗚呼，鄙人苟延殘喘...

健保新藥／專家：應以投資角度看待預算

新藥、新醫材等新醫療科技預算在衛福部健保會引起多方討論，台灣健康經濟學會常務理事、國立陽明交通大學公共衛生研究所教授周穎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。