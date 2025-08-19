300萬筆健檢隱憂 肥胖率飆破7成、脂肪肝年輕化

國人健康意識抬頭，除了公費檢查，不少人自費進行高階醫學影像健檢、心血管檢查、無痛胃腸鏡等。台北美兆診所昨天公開300萬筆健檢數據分析的「台灣十年健康趨勢」，發現台灣人罹患肥胖、三高、脂肪肝等慢性病風險增加，呼籲民眾應重視預防醫學，翻轉「生病才治療」的觀念。

美兆總裁林羣表示，國人健康風險正快速改變，受檢者上榜第一名是肥胖，除了造成體能衰退，還可能導致各種心血管及代謝疾病。台灣成人過重肥胖率，十年都超過68.9%，2024年更達到74.7%，創下新高。肥胖和三高息息相關，受檢資料顯示，高血壓前期者31.8%，相較於2015年27.7%，十年間成長了4.17%，且男性比率明顯高於女性。

脂肪肝問題排名第二。林羣指出，台灣的B、C肝炎防治有良好成效，但脂肪肝發生率大幅增加且患者年輕化，成為全民隱形危機。脂肪肝的十年趨勢變化，2015年發生率為44.5%，2024高達52.3%，平均每2人就有1人有脂肪肝。其中40至49歲者脂肪肝超過7成，比率最高，20至29歲者41.99%有脂肪肝，顯示許多年輕人已經有脂肪肝。

女性健康在過去十年間，面臨兩大顯著變化，60歲以上女性超過5成骨質密度過低，極具骨折與衰弱風險。超過4成女性出現雌激素波動異常，牽動著骨骼、代謝、情緒、甚至認知功能等全身性系統議題。林羣說，女性荷爾蒙異常與飲食、生活習慣改變有關，導致提早進入更年期，增加罹患心血管疾病、骨質疏鬆的風險。

現代人作息不正常，三餐不規律，腸胃健康亦是健檢聚焦警訊。林羣指出，「幽門螺旋桿菌感染率」隨年齡增長而增加風險，60歲以上男性超過3成有感染問題，女性則有較高的胃部萎縮病變風險，這些都是胃癌前哨警訊，數據也反映出「胃部風險正在高齡集中化」。

愈來愈多人自費進行自律神經檢測，林羣指出，不少人有身心失衡狀況，2021年交感神經異常偏低有21.2%，2023年略高至22.9%。2023年副交感神經異常偏高有18.5%，與失眠、自律神經敏感、免疫力異常有關，亦代表壓力型疾病加劇，身體沒有立即病變卻已處於慢性失衡中。

林羣提醒，代謝問題提前、肝臟風險年輕化、女性荷爾蒙失衡、胃癌前哨與身心壓力，正在同時發生。透過預防醫學，輔以營養學、心理諮詢、運動輔助等，除了可避免進入病程，也降低未來大筆醫療開支。