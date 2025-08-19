健康主題館／炎夏養生多吃瓜果 按摩4穴位健脾祛濕

今年夏天相當酷熱，風災不斷，面對炎熱且潮濕的天氣型態，總讓人覺得心情煩悶。台北醫學大學附設醫院傳統醫學科主治醫師蘇柏璇表示，氣溫悶熱、濕度高，應嚴防中暑，不論在戶外或冷氣房，都要記得補充水分，飲食要清淡，建議可多吃夏季盛產的瓜果類來消暑解熱，也可按摩4個穴位健脾祛濕，排除體內火氣與熱毒。

過食冰涼 身體易濕邪

蘇柏璇指出，近日偶有午後雷陣雨，在這種濕熱夾雜的天氣，忍不住想吃冰涼食物，過度貪涼容易使濕邪侵入體內，導致水腫、疲倦、消化不良等症狀。而體內同時存在濕氣和熱氣，會使分泌物變得黏著、排便不順，身體覺得黏膩不舒服。

苦瓜西瓜 可清熱降火

想要消暑解熱，蘇柏璇建議，可多吃當季盛產的瓜果類來降低體內熱氣，並緩解因高溫引起的暑熱不適感。「苦瓜、西瓜是不錯的選擇，皆具有清熱降火功效。」苦瓜味苦性寒，含有苦瓜素可促進消化液分泌，對於降火非常有效；西瓜味甘性寒，有助於利尿解熱，並補充體內水分。

喝涼飲、生食會讓腸胃不舒服，蘇柏璇說，尤其涼飲中的冰塊，飲用後會使血管收縮，影響氣血運行。從中醫觀點來看，冰塊解暑效果有限，且只是冰涼一下子，大量食用可能對身體造成負擔。若想舒緩暑氣，推薦吃綠豆湯、蓮子湯是不錯的選擇，可以搭配銀耳、百合等食材，幫助消除體內的熱氣。

陽暑陰暑 預防法不同

夏季容易發生中暑、熱衰竭等熱傷害，中醫將中暑分「陽暑」和「陰暑」，蘇柏璇指出，陽暑是因為曝曬太陽過久，高溫造成脫水、體溫調節失調等症狀；陰暑是因為經常待在冷氣房內，皮膚表面毛孔急速收縮，讓體內的熱氣排不出去，導致微微發熱、疲倦、頭痛、惡心、食欲差等不適症狀。

要避免陽暑，蘇柏璇提醒，切勿待在大太陽底下太久，做好戴帽子、撐陽傘、補充水分等防曬工作，感覺到頭暈、胸悶時，應趕緊到陰涼處降溫。

預防陰暑的方式，蘇柏璇強調，在進入冷氣房前，可先在門口休息15至30秒，不要讓身體馬上進入受寒受涼的狀態；室內空調開26℃即可，維持最舒適的體感溫度。

按摩4穴位緩解不適

風池穴。圖／聯合報系資料照片

風池穴：位於頸部後方枕骨之下，胸鎖乳突肌與斜方肌上端之間的凹陷處。

足三里穴。圖／聯合報系資料照片

足三里穴：位於小腿前外側、膝蓋外側下方約四指寬處，脛骨前緣外側一橫指的凹陷中。

曲池穴（手肘外側橫紋端）與合谷穴。圖／聯合報系資料照片

曲池穴：位於手肘外側橫紋端，手肘彎曲時，在肘彎外側摸到一個小凹陷，即是曲池穴。

合谷穴：位於手部虎口，大拇指與食指掌骨間靠近食指凹陷處。