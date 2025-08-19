網購加熱菸氾濫 民團批查緝不力

加熱菸、電子煙仍均屬違法菸品，但台灣拒菸聯盟發現，網路社群充斥違法廣告，公然販售加熱菸及其載具，輸入關鍵字，竟跑出廿多個專賣網站，訂購後三天內即可在超商取貨。國健署警告，於網路銷售菸品，菸商最高重罰二五〇〇萬，個人最高罰五十五萬。

國健署七月底有條件通過首波加熱菸審查，二家業者、十四個品項通過核定，完成準備期後，即能上市販售。國健署菸害防制組長羅素英表示，任何菸品都不可網路銷售，現已加強查緝，累積開罰平台業者一七○件，民眾勿以身試法。

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，新型菸品對青少年是一大誘惑，政府依「菸防法」加強對市面及網路查緝，但不見成效。搜尋「加熱菸」關鍵字，就連接專賣網站，而網站標榜最新電子煙、加熱菸，口味應有盡有，超商三天到貨，相當方便。

一名大學生在臉書搜尋「電子煙」三字，短短一小時收到十多名賣家私訊。一名網友被拉進加熱菸LINE購買群組，小編狂推加味加熱菸。台灣共善促進協會秘書長張文昌表示，新興菸品賣家囂張，然政府查緝不力，愈來愈多青少年吸食電子煙、加熱菸，如同校園災難。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗強調，任何菸品包括加熱菸及其載具（無論是否通過審查），依菸害防制法規定，都不能在網路上販賣、廣告。不管加熱菸、電子煙，菸商均採同樣行銷手法、廣告話術與通路販售吸引年輕人。

羅素英提醒，在網站上陳列菸品產品，就屬廣告行為，個人賣家最高可處五十萬元罰鍰，加上販售事實，可再處最高五萬元罰鍰。此外，加熱菸上市後，將嚴格管理，業者如違反相關規定，將依法處理，最重可廢止原核定。