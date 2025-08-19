聽新聞
0:00 / 0:00

消保處抽查18家 逾6成賣場 售價、標價不一致

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

賣場超市零售業常打促銷優惠吸引消費者購買，卻因商品多樣且促銷價格經常浮動，屢有標示價格與實際售價不符的情況。行政院消保處調查十八家賣場超市發現，十二家賣場有標價與售價不一致情形，賣場缺失比例家數達六成七。

消保處表示，四月至五月間前往台北市、新北市、苗栗縣及雲林縣的賣場超市進行聯合查核，共計查核十八家，其中有標價與售價不一致者達十二家；所查核的五百廿件商品中，四十一件標價與售價不一致，缺失品項數比例達百分之七點九。

其中標價低於售價者六件，標價高於售價者有卅五件。消保處已經請主管機關經濟部督導地方政府依法要求業者改正，促使賣場標價與售價達成一致。

消保處表示，已請主管機關經濟部依法處理外，並針對本次查核發現的缺失做出補救，如有溢收商品售價請賣場業者退還消費者；並要求加強該類場所管理人及現場從業人員法規宣導及教育訓練。

消保處提醒，於賣場超市結帳後應留意收據明細所顯示商品售價，是否與商品標價相符合，倘若發現售價高於標價，可立即向業者反應，應以標價結帳，以維護自身權益。

超市 賣場 售價 標價

