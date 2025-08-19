消保會：30件市售枸杞 都驗出重金屬

台灣消費者保護協會昨公布檢測市售卅件枸杞產品的重金屬含量，所有樣品都檢出鎘與鉛，就連通過有機驗證樣品也檢出。協會指出，現行檢驗以「鮮果」為基準，市售枸杞皆為果乾，乾燥過程令重金屬濃度提高，呼籲訂定更合理、嚴格的專屬標準。

中華民國中藥商業同業公會認為，枸杞果乾因水分流失，重金屬濃度會「假性超標」，消保協會檢測時應依乾製品專屬標準，或將檢測數據換算回鮮果含量再比對，檢驗結果才更具可信度；若將枸杞乾貨加上含水量、套用公式計算還原濃度後，此次卅件產品全未超標。

消保協會指出，市售枸杞全為進口，九成來自中國大陸。這次採樣通路包含大賣場、傳統市場、三鳳中街、好市多、網路賣場，其中鎘超過鮮果標準有四件，最高檢出每公斤○．○八一毫克，其中兩件為有機枸杞；鉛超標兩件，最高值○．一三毫克。

消保協會理事長麥仁華說，市售枸杞皆為果乾，乾燥過程中大量流失水分，重金屬含量相對濃縮、濃度進而提高，因此「即使檢驗值超過標準，仍無法說其超標」，呼籲政府應對枸杞乾製品訂定更合理、嚴格的專屬標準。

現行檢驗枸杞鮮果標準，鎘含量須低於每公斤○．○五毫克、鉛須小於○．一毫克，高市衛生局表示，此案檢驗的枸杞屬已乾燥脫水食品，依食藥署「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，本產品不在「食品中重金屬之限量」所列須檢驗類別，所以重金屬目前非該食品抽檢驗項目。

食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，依「食品中汙染物質及毒素衛生標準」枸杞重金屬限量都是以鮮果計算，若為乾燥產品，依農業部所提供的枸杞乾燥率參考資料，果實乾燥率以四倍為基準換算，食藥署已去電消保協會，對方表示抽驗品項均為乾燥產品，再檢視消保會抽驗值，鉛均小於每公斤○．四毫克，鎘也均小於每公斤○．二毫克，都未超標，待後續收到消保會函文，將函請地方衛生局行政調查。