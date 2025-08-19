聽新聞
0:00 / 0:00

消保會：30件市售枸杞 都驗出重金屬

聯合報／ 記者宋原彰沈能元／連線報導
消保會昨公布檢測市售卅件枸杞產品的重金屬含量，結果所有樣品都檢出重金屬鎘與鉛。記者宋原彰／攝影
消保會昨公布檢測市售卅件枸杞產品的重金屬含量，結果所有樣品都檢出重金屬鎘與鉛。記者宋原彰／攝影

台灣消費者保護協會昨公布檢測市售卅件枸杞產品的重金屬含量，所有樣品都檢出鎘與鉛，就連通過有機驗證樣品也檢出。協會指出，現行檢驗以「鮮果」為基準，市售枸杞皆為果乾，乾燥過程令重金屬濃度提高，呼籲訂定更合理、嚴格的專屬標準。

中華民國中藥商業同業公會認為，枸杞果乾因水分流失，重金屬濃度會「假性超標」，消保協會檢測時應依乾製品專屬標準，或將檢測數據換算回鮮果含量再比對，檢驗結果才更具可信度；若將枸杞乾貨加上含水量、套用公式計算還原濃度後，此次卅件產品全未超標。

消保協會指出，市售枸杞全為進口，九成來自中國大陸。這次採樣通路包含大賣場、傳統市場、三鳳中街、好市多、網路賣場，其中鎘超過鮮果標準有四件，最高檢出每公斤○．○八一毫克，其中兩件為有機枸杞；鉛超標兩件，最高值○．一三毫克。

消保協會理事長麥仁華說，市售枸杞皆為果乾，乾燥過程中大量流失水分，重金屬含量相對濃縮、濃度進而提高，因此「即使檢驗值超過標準，仍無法說其超標」，呼籲政府應對枸杞乾製品訂定更合理、嚴格的專屬標準。

現行檢驗枸杞鮮果標準，鎘含量須低於每公斤○．○五毫克、鉛須小於○．一毫克，高市衛生局表示，此案檢驗的枸杞屬已乾燥脫水食品，依食藥署「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，本產品不在「食品中重金屬之限量」所列須檢驗類別，所以重金屬目前非該食品抽檢驗項目。

食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，依「食品中汙染物質及毒素衛生標準」枸杞重金屬限量都是以鮮果計算，若為乾燥產品，依農業部所提供的枸杞乾燥率參考資料，果實乾燥率以四倍為基準換算，食藥署已去電消保協會，對方表示抽驗品項均為乾燥產品，再檢視消保會抽驗值，鉛均小於每公斤○．四毫克，鎘也均小於每公斤○．二毫克，都未超標，待後續收到消保會函文，將函請地方衛生局行政調查。

中藥 食安 食藥署 農業部 重金屬

延伸閱讀

「枸杞含重金屬」讓中藥公會跳腳 主張果乾跟鮮果標準不一樣

市售枸杞重金屬檢測全超標 高市衛生局：將建請修訂衛生標準

台灣消保會抽檢市售枸杞 竟都驗出重金屬有機產品也在其中

美國知名高級砧板溶出試驗超標 食藥署抓包恐溶出有害物質

相關新聞

北宜高鐵明環評 台鐵產工抗議

高鐵延伸宜蘭案七月九日通過環評初審，明天將闖關環評大會。台鐵產業工會等團體昨至交通部陳抗，指高鐵延伸宜蘭案一旦通過，會造...

明年健保新藥、新科技預算協商中 病團籲支持

健保新藥、新科技預算攸關病友權益，健保署於健保會提出一一五年總額新藥、新科技預算近九十億元，但考量總額成長率與增加醫事人...

財神爺降臨！威力彩頭獎2.68億一注獨得 獎落台北「這一區」

第66期威力彩今晚開獎，一名幸運兒獨得2.68億元的頭獎獎金，台灣彩券公司表示，開出頭獎的是位於台北市松山區民權東路三段...

北宜高鐵／前交長：程序不正義 環評應延期

交通部前部長賀陳旦認為高鐵造價與營運成本高昂，不適合短程交通，質疑高鐵延伸宜蘭案環評程序不正義，要求環評延期，他指出，若...

健康你我他／活躍好學略不足 要充實心靈成長

退休已逾十餘載，期間歷經年金改革及疫情衝擊，有些人因年金改革，生活難以為繼；有些人因罹患新冠肺炎，一命嗚呼，鄙人苟延殘喘...

健保新藥／專家：應以投資角度看待預算

新藥、新醫材等新醫療科技預算在衛福部健保會引起多方討論，台灣健康經濟學會常務理事、國立陽明交通大學公共衛生研究所教授周穎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。