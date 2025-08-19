聽新聞
健保新藥／專家：應以投資角度看待預算
新藥、新醫材等新醫療科技預算在衛福部健保會引起多方討論，台灣健康經濟學會常務理事、國立陽明交通大學公共衛生研究所教授周穎政直言，政府應以整體醫療資源配置為考量，以「投資」角度看待，而非以「省錢」思維，若能讓更多早期病患及早用藥，可減少病情惡化、節省後續醫療費用，可產生更大效益。
周穎政舉例，健保納入癌症新藥時，給付條件多半限於期別較後期的病患，但其他國家，新藥可能在癌症第一期或早期就能使用，這是省錢與投資思維不同之處。政府編列新藥新科技預算，需進行成本效益評估。對於罕藥專款，他認為，罕病治療涉及生命價值，應以更同理、追求人道、生命價值的思維來編列預算。
國際普遍有共識，帶動全球醫療技術成長，新藥、新科技的投資、引進與運用，是主要關鍵之一，周穎政說，健保新藥、新科技預算的編列，也可產生類似效應。但新藥從取得藥證、於自費市場流通、納入健保給付，再到各醫療院所願意採納，目前是漫長過程。
周穎政表示，國內對於新藥納入健保，考量財務因素，通常定價較低，影響醫院引進新藥動機，若合理調高新藥、新醫材給付，可增加誘因，對促進新藥、新科技可近性，及提升健保新藥新科技預算執行率，應有助益。
