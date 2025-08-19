明年健保新藥、新科技預算協商中 病團籲支持

健保新藥、新科技預算攸關病友權益，健保署於健保會提出一一五年總額新藥、新科技預算近九十億元，但考量總額成長率與增加醫事人員待遇等因素，可能只能爭取到四十一億元，由於預算編列過程落差極大、不穩定性，令病友團體憂心。健保署表示將盡力爭取，病友團體期待健保會委員重視病友用藥困境，在協商時秉持專業，期待新藥預算足夠，貼近病患需求。

健保會今年五月舉行一一五年健保總額預算協商會議，健保署在「加速引進新藥新科技，提升支付合理性，照顧急重難罕病人醫療需求，強化醫療服務及品質」項目下，提出預算約九十億元，但衛福部社保司以總額成長率推估後，考量其他經費需求，初步核定四十一億元。

衛福部社保司代理司長陳真慧說，今年健保總額達九二八六億元，依衛福部提出明年成長率推估範圍草案，低推估百分之二點九，高推估與今年相同，為百分之五點五。若採行高推估方案，明年健保總額可協商金額為二三九點五億元，必須分配給四個規畫項目。

上述四項目包括強化全人照護與慢性疾病管理，預估卅七點一九億元；友善醫事人員環境與薪資，預估一五四點七八億元；提升偏鄉醫療可近性與效能，平衡醫療資源配置有六點○二億元，而加速引進新藥新科技，則為四十一點六七億元。

編癌藥基金 罕藥另專款

但陳真慧表示，上述規畫金額並非最後版本，需看行政院核定明年健保總額成長率，核定後九月送健保會由付費者、醫界、政府部門等代表共同協商，才能做出最後決定，或許經過協商，新藥、新科技預算可能再提高。且目前新藥、新科技預算不包含癌症新藥，該癌症新藥項目已由公務預算編列的癌藥基金五十億元支應，罕藥另有專款。

預算未定 健保署擬重估

衛福部健保署醫審及藥材組長黃育文說，健保署提出明年健保新藥、新科技預算約九十億元，目前遇到美國關稅等變動因素，可能重新估算。在癌症基金方面，明年仍有公務預算，賴清德總統已承諾用多少補多少；今年罕藥專款一百八十億元，明年應有近二百億元規模，癌症與罕病患者用藥均有保障。

由於目前該筆預算仍在討論中，依衛福部社保司五月初步版本估算為四十一億，但根據七月健保總額預算協商會議資訊，健保署雖將該筆預算自九十億元改編列八十七億元，但仍與社保司預算編列落差大，也引起病友團體擔憂。

癌症希望基金會副執行長嚴必文是健保會代表之一，她表示，目前的預算還在協商、未拍板定案，仍期望衛福部編列足額預算，確保健保有足夠量能支持病患新藥給付。未來協商時也可參考前瞻式評估、國際治療指引及估算未來通過癌症新藥基金驗證的新藥比率、費用，逐步兌現健康臺灣推動委員會承諾的「擴大新藥新醫療科技預算」政策。

今年新藥給付 增加18項

嚴必文也呼籲，癌症新藥基金屬「暫時性支付」，最後還是要評估是否回到健保常規給付，而健保署應審慎評估來年可能會納入健保給付或暫時性支付給付品項，編列充足的新醫療科技預算，並擴充適應症預算，而非只用暫時性支付以拖待變，如此恐無法真正解決病人自費困境。

事實上，健保新藥、新科技預算的正式名稱為新醫療科技預算，涵括新藥、新特材與新診療項目，據健保署資訊，今年一到五月，健保收載新給付新藥共計十八項（含暫時性支付三項），擴增給付共十項，受惠人數超過一百萬人，而這段時間的新藥給付品項包含癌藥，以及其他非癌藥、非罕藥如過敏性鼻炎、慢性蕁麻疹用藥，給付新特材則包括兒童醫材、急重症醫材等品項。