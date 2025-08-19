北宜高鐵／前交長：程序不正義 環評應延期

交通部前部長賀陳旦認為高鐵造價與營運成本高昂，不適合短程交通，質疑高鐵延伸宜蘭案環評程序不正義，要求環評延期，他指出，若本案通過環評大會，後續將採法律途徑，並直呼「現在政府處理複雜爭議案都有ＳＯＰ，根本直接複製四接環評作法」。

宜蘭縣政府表示，高鐵是多數宜蘭人的期待，經縣政府多年爭取，目前距離通過環評「只差臨門一腳」，針對目前的反對意見，縣府請中央加強溝通，化解疑慮，縣府將全力配合中央，盡速完成此案，提供宜蘭人更便捷的交通；對於台鐵的困境，議長張勝德表示，政府應協助台鐵公司帶來更多轉機。

賀陳旦表示，過去民團不斷指出高鐵延伸宜蘭案環評報告不完整，環評程序有問題，上月仍通過環評初審，明天要進入環評大會，他明天會在環評大會上點出鐵道局報告有問題的地方；他說，高鐵速度快雖是優勢，但若以高鐵銜接南港至宜蘭，後續台鐵該如何營運及發車，這會是重大改變，交通部及台鐵公司在面對重大議題，卻遲未釐清。

他也質疑，現在政府遇到有爭議的案子似乎有一套處理ＳＯＰ，先是直接送二階環評，如此民眾溝通、農田賠償等問題就會另有程序處理，環評只就生態、汙染、環境保育等問題討論，通過二階環評後，環評大會通常較容易通過，一個複雜且爭議的案子就能在五至六個月內解決，如同四階環評案一樣。

台大土木工程學系中心主任廖慶隆教授說，高鐵服務已擴及整個西部走廊，宜蘭及屏東還未享受到，既有能力，就應該讓當地民眾都能享受到高鐵的便捷。當初在設計高鐵時，耗資四百多億打造高鐵聯外道路，就是要達成五萬人以上城鎮、四十分鐘內抵達高鐵站，否則高鐵站就白蓋了。

同樣問題放在宜蘭，也是要讓當地民眾四十分鐘內就抵達宜蘭高鐵站，他強調，一定要做好相關交通接駁，這樣高鐵設站才有意義。