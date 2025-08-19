北宜高鐵明環評 台鐵產工抗議

高鐵延伸宜蘭案七月九日通過環評初審，明天將闖關環評大會。台鐵產業工會等團體昨至交通部陳抗，指高鐵延伸宜蘭案一旦通過，會造成高鐵與台鐵雙輸，還讓台鐵損失五八○億元，認為交通部與台鐵公司有責爭取北宜直鐵方案，履行台鐵公司化目標。

高鐵延伸宜蘭案上月環評初審通過，交通部鐵道局當時承諾重新檢核開發涉及的旅行時間、經濟效益等評估，以及強化與沿線居民的溝通，但是反對方仍認為鐵道局沒溝通，漠視民意、操弄數據，要求釐清為何忽略直鐵取代高鐵現行計畫可行性等。

台鐵產工秘書長朱智宇表示，根據台鐵公司評估，高鐵延伸宜蘭案通過，台鐵每年將會短收將近八億，若再加上北宜直鐵可能營收，卅年計算下，台鐵將損失高達五八○億元。且北宜高鐵更直接衝擊台鐵一點五萬多名員工權益，但公司什麼說明都沒有，就準備讓利五八○億元，斷送台鐵在東部幹線的發展空間，更難以理解的是，作為唯一股東的交通部，居然違背當年公司化規畫，反讓台鐵在公司化後的經營更加嚴峻。

宜蘭前建設局長及台鐵前副總工程司林旺根說，高鐵延伸宜蘭斥資高達四千億，卻僅設一站，不僅對運輸效益幫助極為有限、對國五運量移轉與紓解效果不到百分之五，還大量分食台鐵東線宜蘭至南港間運量，造成北宜鐵路運輸功能嚴重弱化，形成高鐵與台鐵雙輸的局面。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘說，宜蘭觀光旅遊模式以節點分散與自駕為主，自駕一日遊比率逾七成，即便高鐵能快速將旅客送至壯圍，若缺乏完善的接駁、共享運具及網狀交通配套，難以滿足假日家族旅遊的需求。

針對環評初審結論，鐵道局說明，已依第二次環評初審結論重新檢核，並將於周三環評大會上詳細回應及說明。另為持續強化與地方溝通，除先前出席說明會、拜會宜蘭縣議會、設立本計畫資訊專區並多次發布新聞稿說明外，也陸續辦理及參與多場會議座談；台鐵公司表示，尊重國家整體軌道發展的規畫與建設，並持續優化北迴線及東部幹線的運能及路線安全。