遭詐騙冒名 羅一鈞提告

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

女子「黃冠禎」自稱是疫情指揮中心總秘書、疾管署副秘書，並偽造疾管署副署長羅一鈞簽名，騙取被害人五萬元。羅一鈞昨說，「我的字沒有那麼醜」，從不幫人喬床，已以個人身分向警方報案，指控黃女涉嫌偽造文書、妨害名譽，另請民眾不要上當。

因防疫有成，曾被喻為「國民女婿」的羅一鈞在得知詐騙集團偽造其簽名，謊稱由他喬台大醫院病床一事時，先於臉書提澄清，「黃冠禎」招搖撞騙，但疾管署沒有這號人物，他不認識也沒接觸這位民眾。

其次，周刊所刊登的簽名照片，根本不是他的簽名，字跡完全不一樣，自己的簽名「沒有那麼醜」。自己從不幫人喬床，還在台大當住院醫師、總醫師時，就痛恨有特權人士在台大醫院喬床行為。

羅一鈞表示，昨天上午至中正一分局報案「偽造文書、妨害名譽」，不過，詐欺罪名部分，則需實際詐騙受害人（如該名女大學生）出面舉證報案才能成立；希望將此人繩之以法，別讓更多人受害。

詐騙 羅一鈞 偽造文書

