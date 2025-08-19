名慘利空說惹議 邱泰源挨批

大罷免失利，內閣改組傳言不斷，衛福部長邱泰源多次遭點名下台，而他日前提及已故台大教授、中研院士宋瑞樓所言「把病人照顧好，名利自然就會好」，反觀他擔任部長，卻「名慘利空」。中研院院士陳培哲要求邱公開說明，以維護宋教授名譽。

邱泰源一番「擔任部長，利也沒有，名也很慘，且做愈多罵愈多」，引發熱議，外界質疑不適任。對此，他則低調回應「我壓力不大，我從來不care這些」。資深媒體人周玉蔻則連著兩天狠批，邱一席「利沒有、名很慘」談話，宛如吃了誠實豆沙包，擔任醫師、衛福部長，竟計較個人名與利，這已失去社會尊重，邱泰源不適任這一重要閣員職位已是共識。

因多次發言惹議，邱泰源昨出席長庚醫院推廣線上簽署器官捐贈記者會，致詞時相當謹慎，低頭念稿，一字不漏，就怕出錯。會後媒體提問相關醫療爭議時，邱回應保守，不再脫稿演出。

對於邱泰源引述已故台大醫學院教授、中研院士宋瑞樓所言「把病人照顧好，名利自然就會好」，中研院士、宋瑞樓教授學術基金會董事長陳培哲十七日強調，恩師宋教授不可能說「名利自然來」，宋瑞樓為醫學教育家，聲譽遭損，深感痛心。

陳培哲表示，宋教授以照顧病人為優先，教導晚輩以病人為中心，用心對待病人，但這樣照顧是醫師天職，絕對與名利無關。邱部長此言一出，對宋瑞樓教授名聲影響太大，期盼部長對外說明，維護宋教授的名譽。

邱泰源則回應，他在肝病基金會周年慶活動時提到卅、四十年前的事，「用詞不夠精準」，澄清為「宋教授在查房時除專業技能傳授外，也常教導我們要把病人用心照顧好，讓我們年輕醫師能體認到把病人照顧好是第一要務，不要在乎名利，我們也以此教導醫學生及許多醫師，要以照顧好病人為職志」。