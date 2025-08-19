聽新聞
0:00 / 0:00

名慘利空說惹議 邱泰源挨批

聯合報／ 記者沈能元林琮恩周嘉茹／台北報導

大罷免失利，內閣改組傳言不斷，衛福部邱泰源多次遭點名下台，而他日前提及已故台大教授、中研院士宋瑞樓所言「把病人照顧好，名利自然就會好」，反觀他擔任部長，卻「名慘利空」。中研院院士陳培哲要求邱公開說明，以維護宋教授名譽。

邱泰源一番「擔任部長，利也沒有，名也很慘，且做愈多罵愈多」，引發熱議，外界質疑不適任。對此，他則低調回應「我壓力不大，我從來不care這些」。資深媒體人周玉蔻則連著兩天狠批，邱一席「利沒有、名很慘」談話，宛如吃了誠實豆沙包，擔任醫師、衛福部長，竟計較個人名與利，這已失去社會尊重，邱泰源不適任這一重要閣員職位已是共識。

因多次發言惹議，邱泰源昨出席長庚醫院推廣線上簽署器官捐贈記者會，致詞時相當謹慎，低頭念稿，一字不漏，就怕出錯。會後媒體提問相關醫療爭議時，邱回應保守，不再脫稿演出。

對於邱泰源引述已故台大醫學院教授、中研院士宋瑞樓所言「把病人照顧好，名利自然就會好」，中研院士、宋瑞樓教授學術基金會董事長陳培哲十七日強調，恩師宋教授不可能說「名利自然來」，宋瑞樓為醫學教育家，聲譽遭損，深感痛心。

陳培哲表示，宋教授以照顧病人為優先，教導晚輩以病人為中心，用心對待病人，但這樣照顧是醫師天職，絕對與名利無關。邱部長此言一出，對宋瑞樓教授名聲影響太大，期盼部長對外說明，維護宋教授的名譽。

邱泰源則回應，他在肝病基金會周年慶活動時提到卅、四十年前的事，「用詞不夠精準」，澄清為「宋教授在查房時除專業技能傳授外，也常教導我們要把病人用心照顧好，讓我們年輕醫師能體認到把病人照顧好是第一要務，不要在乎名利，我們也以此教導醫學生及許多醫師，要以照顧好病人為職志」。

醫護 邱泰源 衛福部

延伸閱讀

器官捐贈打造第2次生命 邱泰源籲民眾線上簽署

憂邱泰源去留？ 呂建德：政務官每天都戰戰兢兢 以「福國利民」為宗旨

獨／宋瑞樓教導「病人顧好名利自來」？陳培哲：教授絕未說過

急診壅塞「三班護病比」何時入法？ 邱泰源：獎勵為主未來水到渠成

相關新聞

北宜高鐵明環評 台鐵產工抗議

高鐵延伸宜蘭案七月九日通過環評初審，明天將闖關環評大會。台鐵產業工會等團體昨至交通部陳抗，指高鐵延伸宜蘭案一旦通過，會造...

明年健保新藥、新科技預算協商中 病團籲支持

健保新藥、新科技預算攸關病友權益，健保署於健保會提出一一五年總額新藥、新科技預算近九十億元，但考量總額成長率與增加醫事人...

財神爺降臨！威力彩頭獎2.68億一注獨得 獎落台北「這一區」

第66期威力彩今晚開獎，一名幸運兒獨得2.68億元的頭獎獎金，台灣彩券公司表示，開出頭獎的是位於台北市松山區民權東路三段...

北宜高鐵／前交長：程序不正義 環評應延期

交通部前部長賀陳旦認為高鐵造價與營運成本高昂，不適合短程交通，質疑高鐵延伸宜蘭案環評程序不正義，要求環評延期，他指出，若...

健康你我他／活躍好學略不足 要充實心靈成長

退休已逾十餘載，期間歷經年金改革及疫情衝擊，有些人因年金改革，生活難以為繼；有些人因罹患新冠肺炎，一命嗚呼，鄙人苟延殘喘...

健保新藥／專家：應以投資角度看待預算

新藥、新醫材等新醫療科技預算在衛福部健保會引起多方討論，台灣健康經濟學會常務理事、國立陽明交通大學公共衛生研究所教授周穎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。