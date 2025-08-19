聽新聞
查急診人力 醫師工會：邱泰源搞錯重點

聯合報／ 記者沈能元廖靜清／台北報導
多次發言惹議，邱泰源昨出席長庚醫院推廣線上簽署器官捐贈記者會時，低頭念稿，就怕又出錯。記者周嘉茹／攝影
多次發言惹議，邱泰源昨出席長庚醫院推廣線上簽署器官捐贈記者會時，低頭念稿，就怕又出錯。記者周嘉茹／攝影

雙和醫院急診部日前張貼「急診護病比一比十三，不耐久候可至其他醫院就醫」告示，引發軒然大波，衛福部邱泰源態度堅決，下令徹查有無違法。對此，醫師職業工會昨批，邱泰源搞錯重點，因急診人力並無護病比，與其放話責難，不如思考如何解決。

檢視昨晚八時衛福部健保署「重度級急救責任醫院急診即時訊息查詢結果」，全國各大醫院急診壅塞狀況未解，以林口長庚最為嚴重，共有一四○名患者等待住院，其次為台大醫院一一一人等待住院、高雄長庚一○人、奇美六十一人、台北馬偕五十九人、三總五十七人、成大五十一人、高醫四十九人、亞東四十八人，而引起這次風波的雙和醫院，則四十七人待床中。

醫師職業工會秘書長陳亮甫說，邱泰源此次發言無異凸顯官方對議題掌握與相關規範的認知落差，更看出台灣各大醫院急診面臨的空前危機。

「邱泰源沒有搞清楚狀況。」陳亮甫說，現行衛福部規定護病比一比六，這是一般病房護病比規範，一旦人力照顧比超過此數字，照護負荷超過安全閾值，就必須停止收治患者。至於急診護理人力配置，不受護病比數字限制，因為急診僅提供患者應急處置，無法預料何時突然湧現醫療需求個案，因此難以制定急診護病比。

陳亮甫表示，長期以來，大醫院每名急診護理師照顧十多名輕重症患者，已是常態，護病比可能已來到一比十五、一比廿；急診護理師工作繁重，除給藥、監測生命徵象，還需處理臥床患者的便溺與餐食，以致各醫院無法招募足額急診護理人員，進而陷入照護負擔重的惡性循環。

若要降低急診護病比，無非減少來診量、提高病房收治容量、增聘急診護理員額這三個作法。陳亮甫說，但政府無意挑戰民眾就醫自由，護理人力也不能召之即來，急診護理補助姍姍來遲，都是造成現況的元兇。

雖然，為提高護理人力，衛福部提高急診診察與護理給付、推廣ＯＰＡＴ（非住院靜脈注射藥物）模式、發放醫院護理人員津貼等。陳亮甫表示，醫療人員對此感受稀薄，幾乎沒有什麼感覺。看到部長似乎在新聞後，才了解急診慘況，「恐怕遞交離職單的速度，會快過長官的公文。」

