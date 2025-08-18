阻斷脂肪肝引發肝病三部曲 粘曉菁：美國核准腸泌素用於中重度患者

肝病三部曲是指肝炎、肝硬化，甚至演變為肝癌。過去肝病三部曲由病毒性肝炎，如B型或C型肝炎所引發，近來發現，脂肪肝與三高和代謝症候群有關，更可能引發肝炎，肝基會執行長粘曉菁指出，脂肪肝是代謝失衡的警訊，針對中重度脂肪肝患者，美國已核准用於糖尿病及減重控制的腸泌素類藥物，也可改善脂肪肝纖維化。

自2021年起，肝基會於世界肝炎日巷前後推動「今年超了沒？」，提供全台免費腹部超音波篩檢活動，累積至今發現，逾半數受檢民眾患有脂肪肝。粘曉菁日前在台大EMBA校友基金會與張老師基金會舉辦的健康講座中說明脂肪肝對健康的威脅，大家不能掉以輕心。

粘曉菁提醒，在享受美酒佳餚、應酬聚餐之餘，更應關注自身健康，尤其是脂肪肝與高血糖、高血脂、高血壓等代謝症候群的關聯性。若未及早介入，恐引發肝炎、肝硬化，甚至演變為肝癌，形成「肝病三部曲」。

針對中重度脂肪肝患者，近年已有藥物可望改善病況。粘曉菁表示，原用於糖尿病及減重控制的腸泌素類藥物，於近日獲美國FDA核准，除了護心顧腎效果，還可改善脂肪肝纖維化，為臨床治療提供新選擇。

改善脂肪肝的關鍵仍在於飲食控制及多運動，粘曉菁建議，遵循「三多兩少」原則：多蔬菜、多喝水、多運動，少油、少糖。上班族亦可透過簡單方式提升活動量，例如將水杯放置遠處增加走動，或改喝氣泡水增加飽足感、降低熱量攝取。

脂肪肝防治不僅是短期的體重控制，更需長期的健康管理。粘曉菁表示，日常生活中落實均衡飲食、規律運動，並搭配定期腹部超音波及抽血檢查，才能有效診治脂肪肝及相關代謝疾病的風險。現雖有藥物可改善脂肪肝，但仍應與專業醫師討論，評估最適合的治療方式，遠離肝病三部曲。

粘曉菁表示，消脂保肝不僅關乎體重，更攸關全方位的身體健康。研究發現，細胞有「肥胖記憶」，即使成功瘦身，曾經肥胖的細胞仍傾向儲存多餘能量，使減重更困難、復胖更容易。穩定養成健康飲食與運動習慣，才能真正改善脂肪肝，降低復胖與代謝風險。