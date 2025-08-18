不堪虧損…國光客運4路線停駛 8月31日起由高雄、屏東客運接手

國光客運目前全台有62條路線，由於公司不堪虧損，擬停駛14條路線，其中6條路線經交通部公路局要求優先整併，包含高墾線9117、9127、9188、9189等4路線，8月31日起確定由高雄客運及屏東客運接手營運，而1773屏東-恆春、1780屏東-佳冬-枋寮等2路線，據了解可能由屏東客運接手營運。

國光客運面臨虧損，加上仍欠銀行團20多億元，半年內2度延遲發薪，日前向公路局申請停駛14條虧損路線，其中，高雄、屏東到墾丁6條路線經公路局要求優先強制整併。

公路局運輸組長梁郭國說明，經協調相關業者，9117高雄-台17線-墾丁、9127高雄-台88線-東港-大鵬灣、9188高雄-台88線-鵝鑾鼻、9189高鐵左營站-台88線-小灣等4條路線，8月31日將由高雄及屏東客運接手營運。

梁郭國強調，該路線原本為國光、高雄及屏東客運共管經營，國光客運退出營運後，路線、班次、費用均不變，對民眾不受影響。

而1773屏東-恆春、1780屏東-佳冬-枋寮等2條路線，國光客運也規畫8月31日起同步退出營運。國光客運總經理任季男說，目前朝在地業者尋找接手對象，已有方向及共識，待公路局核定公告。據了解，這2條路線可能由屏東客運接手營運，目前正在行政程序中。

至於另8條擬停駛路線，任季男表示，停駛路線範圍包含台北-台南、台北-高雄、台北-屏東、台中-高雄、台中-台南，台中-屏東、桃園-高雄、中壢-高雄，目前仍與公路局討論路線及處理方式，正積極尋找有意願接手的業者。