北榮再添放療利器 12億打造硼中子捕獲治療中心

台北榮總「硼中子捕獲治療中心」動工典禮今天舉行，預計民國116年啟用。院方表示，屆時北榮將成為全球極少數同時有重粒子治療與硼中子捕獲治療尖端放射技術的醫療機構。

硼中子捕獲癌症治療（BNCT）是利用腫瘤對於含硼藥物會選擇性攝取的特性，再利用中子引發放射反應的治療方法，結合標靶治療與放射治療的優點。基本概念是利用硼-10同位素的中子捕獲反應，選擇性摧毀癌細胞，卻又不影響正常組織細胞，提供精準癌細胞內標靶放射治療。

北榮院長陳威明在動工典禮致詞表示，北榮與國立清華大學合作進行硼中子捕獲癌症治療，可追溯自民國99年8月11日的首例，迄今已治療超過600名病人。

陳威明指出，因清大原子爐終有除役的一天，須另行設置硼中子捕獲治療中心；幸有漢民科技創辦人兼董事長黃民奇斥資新台幣12億元，捐贈國立陽明交通大學加速器型硼中子捕獲治療設備，並委由禾榮科技建置於台北榮總。陳威明強調，這象徵台灣癌症治療將進入全方位、個人化與高效能的新時代。

台北榮總副院長李偉強表示，頭頸癌治療後2年整體存活率為47%，整體反應率65%。腦部復發性膠質母細胞瘤恩慈療法也有70.6%整體反應率；醫療團隊也利用國內自主研製成功的加速器硼中子捕獲治療系統，將適應症範圍從過去無法治療的復發性頭頸癌與腦瘤，擴展至胸腔、腰椎及腹股溝區附近的病灶。

重粒子及放射腫瘤部主任劉裕明指出，台北榮總放射腫瘤團隊自民國99年起與清華大學合作，針對無法切除且光子放療無效的患者，開展復發性頭頸癌臨床試驗，結果顯示BNCT對抗癌細胞的威力。根據在清大恩慈治療的經驗與國外文獻，對於輻射抗性較高的黑色素瘤，也有機會達到不錯的腫瘤抑制效果。