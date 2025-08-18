前交長賀陳旦喊高鐵環評大會延期 宜蘭縣府促請交通部加強溝通

高鐵延伸宜蘭案20日將進入環評大會審查，公民幫推與台鐵產業工會今召開記者會，批評政府投入3500億興建北宜高鐵，不僅形成高鐵與台鐵雙輸局面，更讓台鐵損失580億元，衝擊營運，要求立即停止環評。對此縣府表示，高鐵是多數宜蘭人期待，請交通部加強溝通，化解疑慮。

對於台鐵的困境，議長張勝德表示，政府應該協助台鐵帶來更多轉機。據了解，支持與反對高鐵人士都將派代表進入20日的環評大會登記發言，表達訴求。

台鐵產業工會上午在交通部外舉行「少百億收入，斷台鐵未來！交通部推北宜高鐵，自毀台鐵改革」記者會，前交通部長賀陳旦表示，此案從直鐵改為高鐵未經充分評估協商，就連交通部內部對於高鐵案尚有意見，資料及程序如此混亂，不適合做任何決定，建請環評大會延期。

公民幫推理事長黃建興表示，興建直鐵只要1000多億元，高鐵比直鐵方案快5分鐘，經費卻3500億元，整體效益不高且多是私人利益，監察委員對此已展開調查。

台鐵前副總工程司、縣政府前建設局長林旺根表示，高鐵到宜蘭只設一個站，若納入轉乘時間和成本考量，遠不如直鐵連結到宜蘭現有17個車站來的便捷；高鐵把旅客集中到單一的站再轉乘，將對周邊道路和轉運系統造成壓力。

他說，捨棄爭取近20年「直鐵」方案改以高鐵取代，使得宜蘭鐵路運輸功能嚴重弱化；高鐵須徵收大量優良農田與建物，對沿線農業生產及鄉村生活帶來重大衝擊；集中發展單一站高鐵特區，也與宜蘭歷任縣長推動「鄉鎮均衡發展」的國土規劃願景藍圖背道而馳。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘說，很多人選擇開車到宜蘭觀光旅遊，尤其一日遊自駕比例逾七成，由於高鐵只有一站，遊客下車還要轉乘，很難吸引自駕者轉搭高鐵，對紓解國5塞車幫助不大。

台鐵產工秘書長朱智宇表示，北宜高鐵一旦核定興建，嚴重衝擊台鐵東部幹線營運每年短收將近8億，若包含未採納北宜直鐵方案可能的營收，台鐵30年計算下將損失高達580億元，政府自毀當時台鐵公司化改革的規畫，反讓台鐵在公司化後的經營更加嚴峻。

對於反對人士意見，宜蘭縣政府表示，高鐵是多數宜蘭人的期待，經縣政府多年爭取，目前距離通過環評「只差臨門一腳」，針對目前的反對意見，縣府請中央加強溝通，化解疑慮，縣府將全力配合中央，盡速完成此案，提供宜蘭人更便捷的交通。