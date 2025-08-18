玲玲颱風最快今晚生成！最新動態曝光 周末恐還有熱帶系統發展

琉球南方南海熱帶擾動今早8時增強為熱帶性低氣壓TD15，中央氣象署預報員劉沛滕表示，預估該熱低最快今晚發展為今年第12號颱風「玲玲」，未來朝日韓方向前進，對台灣影響不大，海南島附近的低壓環流增強機率不大，而關島東南方海面的熱帶系統，未來有機會發展為熱帶性低氣壓。

劉沛滕說，琉球南方海面的熱帶擾動今早8時增強為熱低，可能在今晚至明晨發展為玲玲颱風，未來朝北通過琉球，並往日韓方向移動，對台灣影響不大；海南島附近目前也有一個低壓環流，影響範圍至香港一帶，中心相對接近陸地，未來增強為熱低的機率不高，對台灣也無影響。

但關島東南方海面的熱帶雲簇，預估周三、周四將逐漸往東移，有機會增強為熱帶性低氣壓，並往呂宋島移動，周日接近呂宋島時，會為台灣帶來東風及東南風的環境風場，屆時台東、恆春半島不定時會降雨。

針對未來1周天氣，劉沛滕指出，台灣目前位於相對低壓的環境，今天至周三（18至20日）午後雷陣雨情況顯著，各地都會降雨，西半部、東半部山區需留意大雨，南部、中部山區有短延時豪雨發生機率，夜晚及清晨西半部也有局部降雨。

周四、周五（21、22日）午後雷雨仍在西半部、東半部山區，但降雨範圍縮小、強度減弱；周六至下周一（23至25日）熱帶擾動或熱帶性低氣壓接近，台東、恆春半島不定時會降雨，午後留意雷陣雨。

溫度部分，劉沛滕表示，未來1周感受炎熱，西半部、宜花高溫約33至35度，台東31、32度，其中，大台北、中南部近山區、花東縱谷局部高溫上看36度。