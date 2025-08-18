快訊

全球長壽國家排行榜出爐！百歲人瑞比例冠軍非日本 台灣排名揭曉

川普重大宣布！將廢除郵寄投票和投票機 恢復明年期中選舉公正性

玲玲颱風最快今晚生成！最新動態曝光 周末恐還有熱帶系統發展

陳駿季：台糖允加州蘭園當台灣蘭花接力生產基地

中央社／ 台北18日電

美國對等關稅上路，衝擊蘭花產業，業者希望部分種苗能在美國接力生產。農業部陳駿季今天表示，台糖已同意提供加州的蘭園做為台商蘭花生產基地。

陳駿季出席林業及自然保育署「輔導造林計畫2.0」記者會，接受媒體聯訪，對台灣蘭花業者希望能在美國接力生產蘭花的期盼，給了樂觀的答案。

陳駿季說，農業部已與台糖溝通，台糖也願意提供位在加州的蘭園，當做台商接力生產蘭花的基地，接下來要進一步評估台糖現有生產設備是否需要改善，及台糖對業者收取的租金，蘭花業者現在正討論透過何種機制進到台糖基地，他樂見這種合作方式能成立。

台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼告訴中央社記者，目前台灣出口到美國的蘭花，嚴格來說是種苗，且是已在台灣培養1年半的大苗，之後交由當地業者再培育半年才會開花。

曾俊弼說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，海運船期不穩，造成送到美國的大苗不良率提高，業者早就希望能在美國建立後續的生產基地，台糖的蘭園是適合的地點。

曾俊弼表示，雖然大苗外銷美國仍會被課20%關稅，但若能在美國接力生產，透過催花將大苗培育到接近開花階段，至少不良率掌控在自己手上，不會被客戶抱怨，且因周轉率減少，良率提升，客戶會願意用更高價格購買。

曾俊弼說，台灣目前1年約有2300萬顆蘭花種苗外銷到美國，9成以上是蝴蝶蘭，而台糖加州蘭園的容納量約500萬顆種苗，所以蘭花業者會以聯盟型態到美國接力生產。

農業部統計，台灣的外銷花卉有4成出口到美國，美國也是台湾蝴蝶蘭最大出口市場，原本關稅是零，4月初提高到10%，蘭產銷發展協會統計，4至6月蘭花銷美訂單下降15%，先前已預估20%關稅上路後，訂單會再減少。

美國 農業部 陳駿季

延伸閱讀

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

颱風後台東農漁業災損逾20% 陳駿季允諾「全品項免現勘」申請救助

中南部豪雨 中央災害應變中心一級開設監控災害風險

蛋價因大罷免緩漲？ 陳駿季：價格由市場機制決定

相關新聞

玲玲颱風最快今晚生成！最新動態曝光 周末恐還有熱帶系統發展

琉球南方南海熱帶擾動今早8時增強為熱帶性低氣壓TD15，中央氣象署預報員劉沛滕表示，預估該熱低最快今晚發展為今年第12號...

300萬筆健檢數據分析台灣十年健康趨勢 最大風險前3名曝光

國人健康意識抬頭，不少人自費健檢，彙整近三百萬筆健檢數據分析的「台灣十年健康趨勢」顯示，台灣健康風險快速轉變，五大警訊分...

抖腳不一定是壞習慣！ 醫曝「4種原因」：有時還真的是病

為何總是在抖腳？黃軒醫師指出許多長輩會說這樣很沒禮貌，還會有人怕「漏財」，但其實抖腳背後藏著不少身心的小秘密！

林口輕軌提報優先路廊 交通部揭審議中：新北、桃園需協調出誰主導

1200通勤月票上線後運量大增，林口輕軌運量達到優先路廊條件。立法院交通委員會今辦考察，新北捷運局指出，今年7月提送整體...

小三通人次持續攀升！截至7月底破百萬 昨往返旅客再創新高

金門小三通往來人次持續攀升。縣府觀光處統計，今年截至7月底，小三通旅客人次已突破百萬大關，累計達101萬664人次，比去...

午後雷陣雨來了！未來一周天氣曝光 「這日」熱帶系統估帶來水氣

中央氣象署表示，未來一週大多是多雲到晴的天氣型態，但午後要留意雷陣雨，預估週末將會有低壓或熱帶系統通過呂宋島為台灣帶來水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。