陳駿季：台糖允加州蘭園當台灣蘭花接力生產基地

美國對等關稅上路，衝擊蘭花產業，業者希望部分種苗能在美國接力生產。農業部長陳駿季今天表示，台糖已同意提供加州的蘭園做為台商蘭花生產基地。

陳駿季出席林業及自然保育署「輔導造林計畫2.0」記者會，接受媒體聯訪，對台灣蘭花業者希望能在美國接力生產蘭花的期盼，給了樂觀的答案。

陳駿季說，農業部已與台糖溝通，台糖也願意提供位在加州的蘭園，當做台商接力生產蘭花的基地，接下來要進一步評估台糖現有生產設備是否需要改善，及台糖對業者收取的租金，蘭花業者現在正討論透過何種機制進到台糖基地，他樂見這種合作方式能成立。

台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼告訴中央社記者，目前台灣出口到美國的蘭花，嚴格來說是種苗，且是已在台灣培養1年半的大苗，之後交由當地業者再培育半年才會開花。

曾俊弼說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，海運船期不穩，造成送到美國的大苗不良率提高，業者早就希望能在美國建立後續的生產基地，台糖的蘭園是適合的地點。

曾俊弼表示，雖然大苗外銷美國仍會被課20%關稅，但若能在美國接力生產，透過催花將大苗培育到接近開花階段，至少不良率掌控在自己手上，不會被客戶抱怨，且因周轉率減少，良率提升，客戶會願意用更高價格購買。

曾俊弼說，台灣目前1年約有2300萬顆蘭花種苗外銷到美國，9成以上是蝴蝶蘭，而台糖加州蘭園的容納量約500萬顆種苗，所以蘭花業者會以聯盟型態到美國接力生產。

農業部統計，台灣的外銷花卉有4成出口到美國，美國也是台湾蝴蝶蘭最大出口市場，原本關稅是零，4月初提高到10%，蘭產銷發展協會統計，4至6月蘭花銷美訂單下降15%，先前已預估20%關稅上路後，訂單會再減少。