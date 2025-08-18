快訊

不滿？傳卓榮泰聽郭智輝被數落「笑而不語」 行政院說話了

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

李四川若選新北何時該辭副市長？李乾龍：他絕不會臨陣脫逃

台中宏恩醫院龍安分院事件 監院促3機關檢討

中央社／ 台北18日電

監察院今天說，台中宏恩醫院龍安分院病患疑遭性侵，醫院未依法即時通報；另還發生林姓護理佐理員毆傷受監護處分人事件。因此促請台中市政府、衛福部、法務部檢討改進，並請行政院積極推動多元處遇的監護處分與防制酷刑機制

監察院透過新聞稿表示，監察委員王幼玲、紀惠容指出，龍安分院於民國111年6月得知收容病患（A女）疑遭同院男性病患性侵，卻未即時保存相關證據，也未通報，只隔離當事人及聯繫家屬說明，以女方生理狀況較佳判斷為雙方合意行為。直到A女後來自行向113保護專線通報，因事隔近半年，證據不足，檢察官最後為不起訴處分。

監委說，台中市政府在A女通報後雖派員調查及主動告發移送警方偵辦，但未追究龍安分院違反責任通報的行政責任，且於111至113年精神醫療業務輔導評鑑相關項目，仍核給該院優良考評，顯然未落實督導責任。

針對林姓護佐毆傷受監護處分人楊男。監委調查指出，楊姓男子是由彰化地檢署委託龍安分院執行監護處分的受處分人，施暴的林姓護佐雖由龍安分院聘僱從事病房戒護工作，但未經戒護管理審核及訓練，且有傷害前科及易怒性格，執行職務時採取恐嚇、拳打腳踢等方式對待楊男。彰化地檢署雖有按月視察並與龍安分院建立聯繫機制，但卻未能防範或即時處理暴力事件。

監委表示，保安處分執行法明定，監護處分應針對不同類型個案建立執行監護處分的適當處所，以「分級分流」、「多元處遇」、「流動迴轉」、「定期評估」及「轉銜機制」等原則，視受處分人狀況給予不同措施。但修法超過4年，除部分司法精神病房啟用外，其餘司法精神病院、精神復健機構、精神護理機構及身心障礙福利機構仍在規劃中，導致各地檢署自行尋覓監護處分場所的困境依然存在。

監委呼籲，法務部及衛福部應檢討實務運作情形，研議將精神醫療機構及保安處分執行場所納入「防制酷刑機制」，透過定期、不定期及系統性訪視，全面檢視各項程序規定及建立預防機制，避免病患及受監護處分人遭受不人道懲罰。而「禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約」未完成國內法化，行政院應加速推動立法。

機制 病患 監委

延伸閱讀

澎科大產學合作案遭查獲違法採捕 監院糾正

蘇偉碩指京華城案政治獵殺 內政部曲解法令監察院指鹿為馬

關稅公布當晚與監委吃大餐 牛煦庭：郭智輝將有大危機

濫用公務車爭議調查無下文 黃國昌團隊再轟監院尸位素餐

相關新聞

300萬筆健檢數據分析台灣十年健康趨勢 最大風險前3名曝光

國人健康意識抬頭，不少人自費健檢，彙整近三百萬筆健檢數據分析的「台灣十年健康趨勢」顯示，台灣健康風險快速轉變，五大警訊分...

小三通人次持續攀升！截至7月底破百萬 昨往返旅客再創新高

金門小三通往來人次持續攀升。縣府觀光處統計，今年截至7月底，小三通旅客人次已突破百萬大關，累計達101萬664人次，比去...

抖腳不一定是壞習慣！ 醫曝「4種原因」：有時還真的是病

為何總是在抖腳？黃軒醫師指出許多長輩會說這樣很沒禮貌，還會有人怕「漏財」，但其實抖腳背後藏著不少身心的小秘密！

雨勢升級雨區擴大！16縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

雨勢升級雨區擴大，中央氣象署下午15時45分針對全台16縣市發布豪大雨特報，恐一路下到晚上。

林口輕軌提報優先路廊 交通部揭審議中：新北、桃園需協調出誰主導

1200通勤月票上線後運量大增，林口輕軌運量達到優先路廊條件。立法院交通委員會今辦考察，新北捷運局指出，今年7月提送整體...

影／遭冒名詐騙、喬床！羅一鈞出面寫下「12個字」更不忍了親自提告

女子自稱疫情指揮中心總秘書，偽造疾病管制署副署長羅一鈞簽名，收費幫人喬台大病床。羅一鈞今天澄清，他的簽名沒那麼醜，也從不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。