台中宏恩醫院龍安分院事件 監院促3機關檢討

監察院今天說，台中宏恩醫院龍安分院病患疑遭性侵，醫院未依法即時通報；另還發生林姓護理佐理員毆傷受監護處分人事件。因此促請台中市政府、衛福部、法務部檢討改進，並請行政院積極推動多元處遇的監護處分與防制酷刑機制。

監察院透過新聞稿表示，監察委員王幼玲、紀惠容指出，龍安分院於民國111年6月得知收容病患（A女）疑遭同院男性病患性侵，卻未即時保存相關證據，也未通報，只隔離當事人及聯繫家屬說明，以女方生理狀況較佳判斷為雙方合意行為。直到A女後來自行向113保護專線通報，因事隔近半年，證據不足，檢察官最後為不起訴處分。

監委說，台中市政府在A女通報後雖派員調查及主動告發移送警方偵辦，但未追究龍安分院違反責任通報的行政責任，且於111至113年精神醫療業務輔導評鑑相關項目，仍核給該院優良考評，顯然未落實督導責任。

針對林姓護佐毆傷受監護處分人楊男。監委調查指出，楊姓男子是由彰化地檢署委託龍安分院執行監護處分的受處分人，施暴的林姓護佐雖由龍安分院聘僱從事病房戒護工作，但未經戒護管理審核及訓練，且有傷害前科及易怒性格，執行職務時採取恐嚇、拳打腳踢等方式對待楊男。彰化地檢署雖有按月視察並與龍安分院建立聯繫機制，但卻未能防範或即時處理暴力事件。

監委表示，保安處分執行法明定，監護處分應針對不同類型個案建立執行監護處分的適當處所，以「分級分流」、「多元處遇」、「流動迴轉」、「定期評估」及「轉銜機制」等原則，視受處分人狀況給予不同措施。但修法超過4年，除部分司法精神病房啟用外，其餘司法精神病院、精神復健機構、精神護理機構及身心障礙福利機構仍在規劃中，導致各地檢署自行尋覓監護處分場所的困境依然存在。

監委呼籲，法務部及衛福部應檢討實務運作情形，研議將精神醫療機構及保安處分執行場所納入「防制酷刑機制」，透過定期、不定期及系統性訪視，全面檢視各項程序規定及建立預防機制，避免病患及受監護處分人遭受不人道懲罰。而「禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約」未完成國內法化，行政院應加速推動立法。