颱風後搶修完成 玉山主群峰等6登山線8月19日開放
玉山主群峰線棧橋14日遭落石擊損，臨時棧橋今天搶修完成，因此玉山主群峰線明天恢復入園；另外，經緊急處置，八通關線、南二段線、秀姑巒線、新康山線、瓦拉米線同步開放。
颱風楊柳造成玉山國家公園部分步道受損，經全力搶修，玉山國家公園管理處今天公告，19日起恢復玉山主群峰線、八通關線、南二段線、秀姑巒線、新康山線、瓦拉米線等生態保護區入園，關山、庫哈諾辛山線因南橫公路中斷，臨時便道限居民通行，因此暫不開放。
玉管處表示，玉山主群峰線5.5公里處54號棧橋8月14日遭落石擊中毀損，步道暫時無法通行，排雲站人員立即勘災並初步整理，經玉山主群峰線步道工程開口契約設計單位顏春嘉建築師事務所、廠商恒熠營造有限公司15日勘查，為使步道早日恢復通行，廠商依契約加速購置材料，並利用現地可用材料設置臨時棧橋。
玉管處表示，廠商伍玉龍帶隊全力配合，經天氣幫忙及人員全力施工，臨時棧橋今天完成，玉山主群峰線明天可恢復入園；另外，玉管處人員颱風後兵分多路勘災及緊急處置，八通關線、南二段線、秀姑巒線、新康山線、瓦拉米步道完成簡易整理，明天同步開放入園。
玉管處提醒，其他尚未開放路線，開放時間、條件及申請方式，屆時另依玉管處入園網頁公布為主；提醒颱風後山區仍有午後降雨，地質不穩並常有落石、崩塌危險及倒木，入園務請注意路況及自身安全。
