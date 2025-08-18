非法旅宿重罰最高200萬元 觀光署籲旅客入住驗證合法性
觀光署表示，非法旅館依法可重罰新台幣200萬元，呼籲民眾利用電話或OTA旅遊平台等訂房時，善用台灣旅宿網查驗入住旅宿的合法性。
新北市瑞芳區九份於今年8月發生民眾反映預訂民宿突遭撤單及哄抬價格事件，交通部觀光署今天發布新聞稿表示，凡旅宿業經查證非法經營事實，依發展觀光條例重罰最高200萬元，並勒令歇業。
觀光署表示，為保障合法，取締非法，於109年建置「台灣旅宿網」平台，由政府把關，收錄全台合法旅宿，讓旅客可以安心選擇不會踩雷。
觀光署表示，針對新北九份事件，已督請地方政府進行稽查，依規定裁處，以強化合法旅宿重要性。
觀光署說，自100年打造「好客民宿」品牌以來，全台已有近1900家優質好客民宿，入選民宿皆符合「親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養」6大品牌精神，是國內旅遊住宿的卓越標竿。
觀光署表示，為打擊非法旅宿，避免遊客入住不合法旅宿，造成旅遊體驗不佳情形，發展觀光條例今年4月已修法上路，針對非法旅宿全面加重罰則，最高罰鍰200萬元；另非法經營刊登營業訊息者，亦提高罰則至150萬。
