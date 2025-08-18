300萬筆健檢數據分析台灣十年健康趨勢 最大風險前3名曝光

國人健康意識抬頭，不少人自費健檢，彙整近三百萬筆健檢數據分析的「台灣十年健康趨勢」顯示，台灣健康風險快速轉變，五大警訊分別是肥胖與三高比率增、脂肪肝增加且年輕化、女性骨鬆與雌激素波動異常、胃部風險高齡集中化，還有壓力性疾病使身心平衡受考驗。

台北美兆診所公開以近300萬筆健檢數據分析的「台灣十年健康趨勢」，美兆總裁林羣表示，國人健康風險快速改變，上榜第一名是肥胖，台灣成人肥胖率，十年來超過68.9%，2024年更達到74.7%，創下新高。肥胖和三高息息相關，除造成體能衰退，還可能導致心血管和代謝等疾病；統計顯示，高血壓前期已達31.8%，十年間成長近4.17%，男性高於女性。

肝臟健康問題排名第二，林羣表示，台灣B、C肝炎防治有良好成效，但脂肪肝發生率增加且患者年輕化，成為全民隱形危機。脂肪肝於2015年發生率44.5%，2024年高達52.3%，平均每2人就有1人；40至49歲脂肪肝超過7成，比率最高，20至29歲也有41.99%，顯示脂肪肝日益年輕化。

女性健康過去十年間面臨兩大顯著變化，60歲以上逾五成骨質密度過低，具骨折與衰弱風險。另外，超過四成女性雌激素波動異常，牽動骨骼、代謝、情緒、甚至認知功能等全身性系統問題。林羣說，女性荷爾蒙異常與飲食、生活習慣改變有關，導致提早進入更年期，增加罹患心血管疾病、骨質疏鬆的風險。

現代人作息不正常，三餐不規律，腸胃健康亦是健檢聚焦警訊。林羣說，「幽門螺旋桿菌感染率」隨年齡增長而增加風險，60歲以上男性逾三成有感染問題，女性則有較高的胃部萎縮病變風險，這些都是胃癌前哨警訊，數據也反映出「胃部風險正在高齡集中化」。

愈來愈多人自費進行自律神經檢測，林羣指出，不少人身心失衡，2021年交感神經異常偏低，即長期慢性疲勞達21.2%，2023年略增至22.9%。2023年副交感神經異常偏高，即失眠、自律神經敏感、免疫力異常有18.5%，代表壓力型疾病加劇，身體沒有立即病變卻已處於慢性失衡中。

林羣提醒，代謝問題提前、肝臟風險年輕化、女性荷爾蒙失衡、胃癌前哨與身心壓力，正在同時發生。透過預防醫學，輔以營養學、心理諮詢、運動輔助等，除了可避免進入病程，也降低未來大筆醫療開支。