林口輕軌提報優先路廊 交通部揭審議中：新北、桃園需協調出誰主導

1200通勤月票上線後運量大增，林口輕軌運量達到優先路廊條件。立法院交通委員會今辦考察，新北捷運局指出，今年7月提送整體路網更新報告。交通部常務次長林國顯則說，鐵道局已於8月14日送交計畫，交通部將儘快審視並報部長核定，建議新北、桃園先就林口輕軌協調出由誰主導，「未來必須協調出一個主體。」

新北捷運局綜合規劃科長黃維崧說，林口輕軌運量密度已達優先推動路廊門檻每公里3500人次門檻，7月3日向交通部提報新北市捷運整體路網進版報告，將林口輕軌提升為新北市捷運路網優先推動路廊。

黃說，目前規劃為X型路網，一端自粉寮路連接林口舊市區，經文化二路跨越高速公路，銜接至長庚醫院及機場捷運A8站；另一方向則延伸至林口新興工業區及A9站。該規畫已與地方及公路局溝通，也持續與桃園捷運局研議長庚輕軌接軌或營運合作，若交通部核准，將進入可行性研究階段。

鐵道局長楊正君說，林口輕軌整體路網規劃已於8月13日簽報交通部，原則同意備查。

交通部常務次長林國顯指出，鐵道局已於8月14日送交計畫，交通部會盡快審視並報部長核定。林強調，軌道建設需要整體規畫，因各縣市推動軌道建設時，有的以供給導向，有的以需求導向，最後必須整合、避免衝突，未來林口輕軌若是核定，看由桃園或新北，雙方先協調出誰主導，方便後續推動。

至於桃園長庚線，桃園捷運局表示，龜山、桃園、林口間往來每日已有10.5萬旅次，往返頻繁，已於機捷A8站、A9站規畫銜接林口輕軌連通機制，後續將再與新北協商。