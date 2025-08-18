小三通人次持續攀升！截至7月底破百萬 昨往返旅客再創新高

金門小三通往來人次持續攀升。縣府觀光處統計，今年截至7月底，小三通旅客人次已突破百萬大關，累計達101萬664人次，比去年同期增加逾33萬人，顯示復航後，大陸旅客來金旅遊熱度持續回溫，帶動地方經濟活絡。觀光處指出，隨著兩岸政策逐步鬆綁，大陸旅客赴金需求明顯升高，預估今年小三通總人次將大幅超過去年，保守估計可達165萬人次。

根據縣府統計，單單8月16、17日兩天，小三通往返人次分別達7146及7742，其中昨日出入境合計7742人次，創下今年新高。當日入境3612人次、出境4130人次，金廈航線載客率更突破九成。另外截至昨日止，持旅遊簽前來金門旅遊的大陸旅客，人數已達11萬8千餘人，其中自由行仍占逾96%，平均在金門停留2至3天。

除了深度體驗金城水頭聚落、金門高粱酒文化等經典行程外，熱門偶像劇《不如海邊吹吹風》也成功吸引大批年輕旅客和影迷

前來朝聖。劇中出現的新湖漁港、經武酒窖、珠山聚落、南石滬公園等拍攝場景，都成了熱門的打卡地點。這股追劇熱潮不僅帶動了當地的文化交流，也為金門觀光經濟注入了新的活力。

不過，旅客大量湧入也為當地帶來隱憂，有部分居民反映，旅行團透過小三通中轉到大陸遊玩，「以散客方式出入，到廈門在歸隊組團」，導致往返台灣的機位一位難求，影響在地居民就醫、洽公與返鄉需求。有民眾建議，縣府應考慮比照國際過境機制，針對中轉旅客課徵「過境稅」，以平衡觀光與民生需求。

觀光處強調，金門旅遊市場逐漸多元化，不僅吸引大陸遊客，也成為國內旅客的新選擇；未來縣府將持續推動縣長陳福海所倡導的「友善金門、多元旅遊」政策，積極開發文化創意及生態旅遊，並強化在國際市場的競爭力。同時，由於假日船班經常滿載，縣府也將持續向中央爭取增班，以因應旅運需求。

縣府也提醒，觀光產業是金門經濟的重要引擎，配套措施必須跟上腳步。除將加強對電動微型二輪車的稽查，以維護交通安全外，也呼籲旅宿及觀光業者合法經營，共同提升觀光品質，確保大陸與國際旅客需求獲得滿足，讓金門觀光永續發展。