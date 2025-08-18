午後雷陣雨來了！未來一周天氣曝光 「這日」熱帶系統估帶來水氣

快訊

中央社／ 台北18日電
中央氣象署表示，未來一週大多是多雲到晴的天氣型態，但午後要留意雷陣雨。圖／聯合報系資料照
中央氣象署表示，未來一週大多是多雲到晴的天氣型態，但午後要留意雷陣雨，預估週末將會有低壓或熱帶系統通過呂宋島為台灣帶來水氣。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，20日之前天氣類似，除了恆春半島有局部降雨機率，其他都是多雲到晴，高溫炎熱的天氣型態，中午過後要留意局部午後雷陣雨，西半部、東半部山區要留意局部大雨，南部也有機會出現短延時強降雨。

劉沛滕說，午後雷陣雨的部分，西半部地區的雨勢可能持續到晚上；21日及22日天氣更為穩定，午後雷陣雨範圍縮小，都是高溫炎熱的天氣型態；23日到25日也是午後雷陣雨的天氣型態，但環境偏東風或東南風，預期有低壓或熱帶系統、通過呂宋島為台灣帶來水氣。

劉沛滕指出，台灣東方海面的熱帶性低氣壓（TD15）預計今天晚上到明天早上就會增強為今年第12號颱風玲玲，預估往日韓，對台灣沒有影響，另一個低壓環流在海南島那帶。

劉沛滕說，第3個熱帶系統可能會出現在關島東南側，目前模式做出來的強弱都不一定，但都會沿著高壓南側移動，預計週末前後會接近呂宋島。

