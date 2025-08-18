快訊

台北愛樂合唱團前進大阪 TECH WORLD快閃高歌

中央社／ 記者趙靜瑜台北18日電

台北愛樂合唱團將前往2025日本大阪世界博覽會TECH WORLD館獻唱，這次愛樂合唱團準備了國語、台語、客語及原住民語名曲等多元族群作品，讓海外聽眾感受台灣多元文化。

台灣科技在日本大阪世博大秀實力，由玉山數位科技株式會社策劃展出TECH WORLD館，以「科技、人文、台灣特色」為核心，打造了三個沉浸式劇場，並結合科技實力，呈現了生命、自然和未來的主題。展館外觀以「心之山」為設計靈感，結合可回收金屬建材，呈現山巒意象。

TECH WORLD這次邀請台北愛樂合唱團於場館演唱國語、台語、客語及原住民語名曲，如世界華語歌曲經典「月亮代表我的心」、客家流行金曲「行過」及卑南族古謠「南王系之歌」等多元族群作品，以民謠吉他、木箱鼓搭配人聲，要為參加日本大阪世界博覽會的國際旅客帶來極富生命力的文化展演。

台北愛樂合唱團將於8月21日至22日演出，地點在2025日本大阪世界博覽會TECH WORLD館。

