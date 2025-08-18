電影海報到國旗設計 捷克平面設計展呈現民主進程

從平面設計映照時代變遷，「識別–捷克平面設計的故事」展明天展開，不管電影海報或國旗設計都見證捷克發展進程。策展人布拉澤克說，展覽核心便是不斷爭取自由與民主的努力。

「識別–捷克平面設計的故事」（IDENTITY–TheStory of Czech Graphic Design）展開幕式今天舉行，該展去年在捷克布拉格康帕現代藝術博物館展出，創3.4萬人次觀看後啟動全球巡迴，亞洲首站選在台灣亮相，在台展覽由捷克中心台北與經濟部產業發展署主辦。

捷克經濟文化辦事處副代表盧貝可娃（MartinaRubeskova）表示，捷克的設計史是一部與時代抗衡的故事，「在自由被壓抑的年代，設計是創意的出口，也是抵抗的象徵。這場展覽讓大家看到設計如何跨越語言，成為溝通與理解的橋梁。」她也期待，台灣的年輕世代能從捷克的經驗中找到靈感與力量。

策展人布拉澤克（Filip Blazek）今天向媒體表示，此次展覽希望呈現捷克身為歐洲小國，且在20世紀歷經動盪到成為自由民主國家過程中，平面設計如何反映時代並受其影響，捷克有許多平面設計過去直接受政治影響，像是政治宣傳海報、爭取民主選舉的海報等。

布拉澤克特別推薦海報展件，從中可見設計師運用字體、攝影、插畫等方式展現的巧思。而走入展場可見許多20世紀後半的電影海報，像是奧黛麗赫本主演的「窈窕淑女」、希區考克執導的「驚魂記」等，當時為極權統治年代，受邀創作的藝術家們常常沒看過電影，但對觀眾來說，鐵幕下能看到電影仍已滿足。

捷克中心台北主任馬凱棠（Marketa Zahumenska）則推薦展中不同的捷克國旗設計，她說，那是捷克為設計新國旗時所舉辦的競賽，呈現不同民眾與單位對於捷克的新想像，展中還展出許多捷克獲得「世界最美麗的書」的得獎書，展現許多捷克不同形式的設計。

布拉澤克說，捷克與台灣有許多共通之處，除在20世紀歷經許多動盪外，旁邊都有會產生威脅的大國，但另一方面來說，文化卻仍在其中進展、持續變化，展覽核心觀念是希望呈現眾人追求自由、民主過程中所做的努力。

「識別–捷克平面設計的故事」（IDENTITY–TheStory of Czech Graphic Design）明天起在台灣設計研究院02展間展出至10月12日。