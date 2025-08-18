快訊

機捷尖峰時段人潮擠…民代盼增車廂、A2a及A5a站卡關 全因系統這問題

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
立法院交通委員會今辦考察，立委林國成、洪孟楷、蘇巧慧出席。記者劉懿萱／攝影
立法院交通委員會今辦考察，立委林國成、洪孟楷、蘇巧慧出席。記者劉懿萱／攝影

機場捷運增設A2a站及A5a站地方期盼已久，立法院交通委員會今辦考察再度提起。交通部鐵道局長楊正君指出，增站必須更新號誌系統，是否更新尊重桃園市府。立委洪孟楷認為，應要求桃園市府先做計畫，評估系統使用年限何時更換；立委蘇巧慧則說，有需求的是新北市民，應由新北市府提出跟桃園談。

機場捷運A2a站預計設於二重抽水站北側越堤道，A5a站則在新北大道、民生路口附近，出入口位於塭仔圳公園用地，上部結構已完成預留，地方期盼增設站點已久。新北捷運局指出，市府已在2017年至2022年7次提報交通部審議。

鐵道局長楊正君說，捷運增設站點不同於高速公路增加匝道，捷運軌道每一條鋼軌都有訊號在走，增設車站有困難，必須要搭配號誌系統，A2a站及A5a站一定要等到號誌重新建置。楊強調，號誌系統更新時間點尊重桃園市府，如要提前更新，交通部都會支持。

另隨著1200月票納入機捷後，通勤人口成長和運量提升，機捷上下班尖峰時段人潮擁擠，立法院交通委員會今赴機捷A9林口站考察，民代爭取尖峰時間直達車停靠林口站，滿足民眾通勤需求。

桃捷公司回應，機捷自2023年迄今至8月累計增開16班次的加班車，現行早尖峰最擁擠區段，是新北產業園區A3站至三重A2站間，新購列車尚未到位前，已研發列車即時車廂擁擠度，預計1個月內上線；北段區間巡迴加班車，服務高乘載站間旅運需求；推早鳥票價分散早尖峰乘車旅客，以及在尖峰時段增開加班空車，至A3高承載站間疏運。

桃園市府指出，目前已跟桃捷公司協調出列車申購計畫，將提送中央審核，至於A2a站、A5a站是否可請新北市府提出需求、規畫，再看桃園如何配合。

立委洪孟楷表示，現目前燃眉之急就是車廂不夠，當初2024年曾編列60億由中央補助桃園，部長也拍板補助一半、約30億，購置10列列車包括6列直達車、4列普通車，車廂錢有了卻因為系統無法更換，車廂也沒法買，說要再等10年才能再買車廂，難道沒有其他方法嗎？

洪孟楷說，機捷不管增設A2a站、A5a站或是增加車廂，影響的是雙北及桃園居民，決定權卻都在桃園市，認為應責成桃園市府先做計畫，評估系統使用年限何時更換等。

立委蘇巧慧則說，既然有需求的是新北市民，應由新北市府提出跟桃園談，且桃捷公司應訂定短、中、長期的營運優化方案，若方案不可行也要說清楚；立委林國成建議，由鐵道局召集新北、桃園需求，才有辦法往前推進。

桃園 車廂 機捷 班次 蘇巧慧 洪孟楷 機場捷運

