聽新聞
0:00 / 0:00
北捷調整板南線上午加班車 2列改自江子翠站起載客
北捷表示，板南線平日上午尖峰時段，原已安排6列往昆陽方向加班車；因應輸運需求，今天起加班車數量不變，但調整部分加班車開門載客車站，其中2班自江子翠站開門載客。
台北捷運公司說明，在今天調整之前，6列加班車中有4列自亞東醫院站開門載客、2列自板橋站開門載客；調整後，改為2列自亞東醫院站開門載客、2列自板橋站開門載客、2列自江子翠站開門載客。
北捷說，板南線整體尖峰已達軟硬體設備限制下的最小班距，平日上午尖峰，板南線龍山寺站往展覽館方向，從上午8時至9時平均班距約2分15秒，將持續觀察、蒐集實際運量變化，滾動檢討輸運措施，透過車廂空間優化、微調加班車的方式，提升尖峰整體運輸效率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言