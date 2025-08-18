快訊

情斷郭書瑤8年！「大學生了沒」金陽娶空姐女友 甜蜜婚禮曝

烏克蘭無望加入NATO！「類北約第五條款」安全有保障？

月薪10萬涉貪解職被目擊超商打工 前政院南服副執行長陳慧玲證實「是我」

聽新聞
0:00 / 0:00

北捷調整板南線上午加班車 2列改自江子翠站起載客

中央社／ 台北18日電

北捷表示，板南線平日上午尖峰時段，原已安排6列往昆陽方向加班車；因應輸運需求，今天起加班車數量不變，但調整部分加班車開門載客車站，其中2班自江子翠站開門載客。

台北捷運公司說明，在今天調整之前，6列加班車中有4列自亞東醫院站開門載客、2列自板橋站開門載客；調整後，改為2列自亞東醫院站開門載客、2列自板橋站開門載客、2列自江子翠站開門載客。

北捷說，板南線整體尖峰已達軟硬體設備限制下的最小班距，平日上午尖峰，板南線龍山寺站往展覽館方向，從上午8時至9時平均班距約2分15秒，將持續觀察、蒐集實際運量變化，滾動檢討輸運措施，透過車廂空間優化、微調加班車的方式，提升尖峰整體運輸效率。

板南線 台北捷運

延伸閱讀

年薪278萬元職缺找到人 北捷遊憩公司總經理由他出任

暴雨轟九州！日本新幹線「排長隊」避難奇景曝光 台人憶：當年北捷也這樣

北捷1措施悄上線！「多年毛病」終於改了 通勤族拍手變傻眼：搞錯重點

北捷可借輪椅到桃捷了 民團點出還有這些「斷層」

相關新聞

雨勢升級雨區擴大！16縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

雨勢升級雨區擴大，中央氣象署下午15時45分針對全台16縣市發布豪大雨特報，恐一路下到晚上。

影／遭冒名詐騙、喬床！羅一鈞出面寫下「12個字」更不忍了親自提告

女子自稱疫情指揮中心總秘書，偽造疾病管制署副署長羅一鈞簽名，收費幫人喬台大病床。羅一鈞今天澄清，他的簽名沒那麼醜，也從不...

機捷尖峰時段人潮擠…民代盼增車廂、A2a及A5a站卡關 全因系統這問題

機場捷運增設A2a站及A5a站地方期盼已久，立法院交通委員會今辦考察再度提起。交通部鐵道局長楊正君指出，增站必須更新號誌...

北捷調整板南線上午加班車 2列改自江子翠站起載客

北捷表示，板南線平日上午尖峰時段，原已安排6列往昆陽方向加班車；因應輸運需求，今天起加班車數量不變，但調整部分加班車開門...

抖腳不一定是壞習慣！ 醫曝「4種原因」：有時還真的是病

為何總是在抖腳？黃軒醫師指出許多長輩會說這樣很沒禮貌，還會有人怕「漏財」，但其實抖腳背後藏著不少身心的小秘密！

高雄小港醫院又爆霸凌爭議 這次醫院委託律師發聲明

高雄市立小港醫院副院長馮明珠爭議不斷，近日又有人網路爆料指稱，「好好做事的人一路被降調至被消失，霸凌者近期很紅，還在高高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。