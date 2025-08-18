北捷調整板南線上午加班車 2列改自江子翠站起載客

北捷表示，板南線平日上午尖峰時段，原已安排6列往昆陽方向加班車；因應輸運需求，今天起加班車數量不變，但調整部分加班車開門載客車站，其中2班自江子翠站開門載客。

台北捷運公司說明，在今天調整之前，6列加班車中有4列自亞東醫院站開門載客、2列自板橋站開門載客；調整後，改為2列自亞東醫院站開門載客、2列自板橋站開門載客、2列自江子翠站開門載客。

北捷說，板南線整體尖峰已達軟硬體設備限制下的最小班距，平日上午尖峰，板南線龍山寺站往展覽館方向，從上午8時至9時平均班距約2分15秒，將持續觀察、蒐集實際運量變化，滾動檢討輸運措施，透過車廂空間優化、微調加班車的方式，提升尖峰整體運輸效率。