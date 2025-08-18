快訊

高雄小港醫院又爆霸凌爭議 這次醫院委託律師發聲明

聯合報／ 記者徐白櫻郭韋綺／高雄即時報導
高雄市立小港醫院。圖／聯合報系資料照片
高雄市立小港醫院。圖／聯合報系資料照片

高雄市立小港醫院副院長馮明珠爭議不斷，近日又有人網路爆料指稱，「好好做事的人一路被降調至被消失，霸凌者近期很紅，還在高高的位置」。小港醫院透過律師發聲明表示，主管職務有聘期，懲處均由人事評議委員會進行，無可能利用人事異動程序壓迫及霸凌同仁。

「靠北護士」接連有人發言影射小港醫院副院長馮明珠疑涉院內霸凌。10日一篇發文指稱，從飛機醫院111至114年度人事資料可以看出大霸凌，好好做事的人努力建立的地方與醫院的聯繫，甚至陪同到國外交流，不盡高層之意，高層竟直接消失神隱聯絡不上，返院後人事命令一路降落到人直接被消失，霸凌者近期很紅，還在高高的位置。

15日另篇貼文又提及，馮明珠的前夫原本也在高醫工作，被戴綠帽真可憐，被聯手弄走離開高醫；她常常亂用權力，弄走好多高醫工作盡責的人。

針對接二連三的爆料內容，小港醫院委託律師發聲明表示，網路流傳的職場霸凌是不實訊息。

院方指出，醫院主管職務採有聘期制，依在任期間表現進行多項指標綜合評估，屆期即依評估結果進行聘任考量，並非臨時或個別性決定。所有員工若發生需懲處情事，均由人事評議委員會進行審議，並依委員會決議辦理，絕無可能利用人事異動程序壓迫及霸凌同仁。

院方說，他們一向重視員工群益，為保障所有工作者在執行職務過程中，依法設有職員工申訴評議委員會，作為職場暴力申訴、通報管道，截至目前沒有人任何當事人提出申訴。院方強調，如有任何網路言語涉及不實指控，保留法律追訴權以維護院譽及全體同仁名譽。

網友發言影射小港醫院疑似存在霸凌爭議。記者徐白櫻／翻攝
針對近日網路流傳的疑似霸凌事件，高雄市立小港醫院以律師事務所名義發聲明。圖／小港醫院提供
網友發言影射小港醫院疑似存在霸凌爭議。記者徐白櫻／翻攝
