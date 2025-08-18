影／遭冒名詐騙、喬床！羅一鈞出面寫下「12個字」更不忍了親自提告

女子自稱疫情指揮中心總秘書，偽造疾病管制署副署長羅一鈞簽名，收費幫人喬台大病床。羅一鈞今天澄清，他的簽名沒那麼醜，也從不幫人喬床，已由個人身份向警方報案偽造文書、妨礙名譽。

鏡新聞報導，女子「黃冠禎」自稱是疫情指揮中心總秘書、疾管署副秘書，收費幫病患喬台大醫院病床，並在社群軟體Instagram發佈有羅一鈞簽名的醫療同意書取信受害者，詐騙急於尋求醫療資源的民眾及家屬。

羅一鈞今不只是透過臉書（Facebook），下午更親自說明三點澄清。他首先強調，這位「黃冠禎」行詐騙之實、招搖撞騙，但疾管署沒有黃冠禎這一號人物，他不認識也沒有接觸過這位民眾，而疾管署也沒有「副秘書」這個職位，中央流行疫情指揮中心也沒有「總秘書」這個職位，呼籲民眾不要上當。

其次，他說，周刊所刊登的簽名照片，那根本不是他的簽名，字跡完全不一樣，自己的簽名不是長那樣，「沒有那麼醜」。他也從不幫人喬床，還在台大當住院醫師、總醫師時，他就很痛恨有特權人士來台大醫院喬床的行為，現在還是這樣，「不會幫親友、別人喬床。」

法律行動部分，羅一鈞表示，稍早他個人已去中正一分局報案「偽造文書、妨害名譽」且報案完成。但詐欺罪名部分，則要實際詐騙受害人出面，舉證報案才能成立；盼將此人繩之以法、別讓更多人受害。