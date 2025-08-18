快訊

情斷郭書瑤8年！「大學生了沒」金陽娶空姐女友 甜蜜婚禮曝

烏克蘭無望加入NATO！「類北約第五條款」安全有保障？

月薪10萬涉貪解職被目擊超商打工 前政院南服副執行長陳慧玲證實「是我」

300萬筆健檢數據解密 男性過胖、女性骨質密度偏低

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
美兆診所18日公布健檢趨勢，須注意男性過胖、脂肪肝、女性骨質密度、雌激素與身心健康問題。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
美兆診所18日公布健檢趨勢，須注意男性過胖、脂肪肝、女性骨質密度、雌激素與身心健康問題。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

台灣人要注意男性過胖、脂肪肝、女性骨質密度偏低、雌激素波動異常與心理問題！美兆診所18日公布3百萬筆健檢數據的趨勢報告，診所總裁林羣提醒，台灣成人過重肥胖率10年期超過68.9%、2024年更達到74.7%，創下10年新高。

另外，血脂異常率也逐年上升，脂肪肝發生率也高達52.3%，代謝症候群趨勢不能不重視。

男性過胖問題嚴重

記者會現場包括總統府副秘書長何志偉、台北市衛生局長黃建華與台灣生物產業發展協會榮譽理事長李鍾熙共襄盛舉。李鍾熙強調，預防科學加上資料科學，正是精準健康的產業底氣，盼未來能有更多應用

美兆總裁林羣表示，從近300萬筆健檢數據中，有5大警訊值得注意：首先是肥胖三高，台灣成人過重肥胖率10年期超過68.9%、2024年更達到74.7%，創下10年新高，30到39歲男性過胖率高達72%；血脂異常率也逐年上升，2024年達29.4%、高血壓前期31.8%、10年間成長近4.17%，男性比例顯著高於女性。

身心健康都要平衡

另外，脂肪肝成為全民隱形危機，2015年發生率為44.5%、2024年發生率高達52.3%；女性健康在過去10年有兩大變化，包括中高齡女性超過5成骨質密度偏低；超過4成女性出現雌激素波動異常，牽動骨骼、代謝、情緒與認知功能等議題；還有「幽門螺旋桿菌感染率」隨著年齡增長、風險愈高。

「身心健康也要相當關注！」林羣說，交感神經異常偏低2023年達22.9%、副交感神經異常偏高（失眠、自律神經敏感與免疫力異常）的狀況也逐年攀升。他強調，預防醫學不只是延長壽命，也是國家競爭力關鍵，相關健康趨勢值得民眾注意。

【更多精采內容，詳見

肥胖 健檢 診所 脂肪肝 中高齡 台灣人

延伸閱讀

7歲以下兒童享免費7次健檢、6次發展篩檢 逾半數家長不知可篩檢

逆轉脂肪肝！高中生兒曾胖到110公斤 譚敦慈揭3招：瘦40公斤不復胖

彰化300名婆婆媽媽少女心 縣長王惠美攜手跳出台灣「女孩」活力

告五人「黑夜狂奔」各地跑透透 最新健檢告出爐一次全說了

相關新聞

雨勢升級雨區擴大！16縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

雨勢升級雨區擴大，中央氣象署下午15時45分針對全台16縣市發布豪大雨特報，恐一路下到晚上。

影／遭冒名詐騙、喬床！羅一鈞出面寫下「12個字」更不忍了親自提告

女子自稱疫情指揮中心總秘書，偽造疾病管制署副署長羅一鈞簽名，收費幫人喬台大病床。羅一鈞今天澄清，他的簽名沒那麼醜，也從不...

機捷尖峰時段人潮擠…民代盼增車廂、A2a及A5a站卡關 全因系統這問題

機場捷運增設A2a站及A5a站地方期盼已久，立法院交通委員會今辦考察再度提起。交通部鐵道局長楊正君指出，增站必須更新號誌...

北捷調整板南線上午加班車 2列改自江子翠站起載客

北捷表示，板南線平日上午尖峰時段，原已安排6列往昆陽方向加班車；因應輸運需求，今天起加班車數量不變，但調整部分加班車開門...

抖腳不一定是壞習慣！ 醫曝「4種原因」：有時還真的是病

為何總是在抖腳？黃軒醫師指出許多長輩會說這樣很沒禮貌，還會有人怕「漏財」，但其實抖腳背後藏著不少身心的小秘密！

高雄小港醫院又爆霸凌爭議 這次醫院委託律師發聲明

高雄市立小港醫院副院長馮明珠爭議不斷，近日又有人網路爆料指稱，「好好做事的人一路被降調至被消失，霸凌者近期很紅，還在高高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。