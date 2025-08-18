300萬筆健檢數據解密 男性過胖、女性骨質密度偏低

台灣人要注意男性過胖、脂肪肝、女性骨質密度偏低、雌激素波動異常與心理問題！美兆診所18日公布3百萬筆健檢數據的趨勢報告，診所總裁林羣提醒，台灣成人過重肥胖率10年期超過68.9%、2024年更達到74.7%，創下10年新高。

另外，血脂異常率也逐年上升，脂肪肝發生率也高達52.3%，代謝症候群趨勢不能不重視。

男性過胖問題嚴重

記者會現場包括總統府副秘書長何志偉、台北市衛生局長黃建華與台灣生物產業發展協會榮譽理事長李鍾熙共襄盛舉。李鍾熙強調，預防科學加上資料科學，正是精準健康的產業底氣，盼未來能有更多應用

美兆總裁林羣表示，從近300萬筆健檢數據中，有5大警訊值得注意：首先是肥胖三高，台灣成人過重肥胖率10年期超過68.9%、2024年更達到74.7%，創下10年新高，30到39歲男性過胖率高達72%；血脂異常率也逐年上升，2024年達29.4%、高血壓前期31.8%、10年間成長近4.17%，男性比例顯著高於女性。

身心健康都要平衡

另外，脂肪肝成為全民隱形危機，2015年發生率為44.5%、2024年發生率高達52.3%；女性健康在過去10年有兩大變化，包括中高齡女性超過5成骨質密度偏低；超過4成女性出現雌激素波動異常，牽動骨骼、代謝、情緒與認知功能等議題；還有「幽門螺旋桿菌感染率」隨著年齡增長、風險愈高。

「身心健康也要相當關注！」林羣說，交感神經異常偏低2023年達22.9%、副交感神經異常偏高（失眠、自律神經敏感與免疫力異常）的狀況也逐年攀升。他強調，預防醫學不只是延長壽命，也是國家競爭力關鍵，相關健康趨勢值得民眾注意。

