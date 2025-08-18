抖腳不一定是壞習慣！ 醫曝「4種原因」：有時還真的是病

為何總是在抖腳？黃軒醫師指出許多長輩會說這樣很沒禮貌，還會有人怕「漏財」，但其實抖腳背後藏著不少身心的小秘密！

胸腔暨重症醫師黃軒在部落格發布文章指出，有幾種原因可能會讓你抖腳：

一、焦慮、壓力時的排氣閥

當人感到焦慮或壓力大時，大腦會啟動「戰或逃」反應。腎上腺素飆升導致心跳加快、能量過剩，而這些沒地方消耗的能量，可能就會反映在身體的小動作上。

黃軒補充，美國精神醫學期刊研究發現，焦慮的人常用抖腳等重複動作來舒緩自己，壓力就像水龍頭，抖腳就是「放水」開關。

二、不寧腿症候群（Restless Legs Syndrome, RLS）

黃軒表示，這不只是習慣而是一種神經系統的問題。這種症狀通常會讓人晚上或休息時，腿部出現強烈想動的衝動，嚴重時甚至會影響睡眠。簡單來說，不只是「坐不住」那麼簡單，有時還真的是病。

三、ADHD的「專注小撇步」

黃軒指出，有注意力不足過動症（ADHD）的人，常常會有小動作，包含抖腳、晃椅子。這些動作對他們來說，其實都是幫助自己專心的「小幫手」。

有研究發現，過動症的孩子在課堂上動來動去，反而能表現得更好。

四、遺傳「家族抖腳隊」

黃宣透露，如果家裡有人有「原發性顫抖症」，那你也可能會有抖腳或抖手的傾向，而這是一種動作控制的遺傳現象。就像家族裡的「小動作基因」，傳著傳著大家都會。

文末，黃軒強調「抖腳不一定是壞事」，它可能是「焦慮的出口、不寧腿症候群的徵兆、ADHD的專注小技巧、遺傳的小動作」，大部分時候，抖腳只是身體在找出口，真的不用太擔心。

不過如果身體抖到睡不著、覺得不舒服，甚至影響生活品質，他仍建議去諮詢醫師。畢竟，身體的小動作有時也是求救訊號。