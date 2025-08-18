快訊

市售枸杞重金屬檢測全超標 高市衛生局：將建請修訂衛生標準

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台灣消保協會從大賣場、傳統市場及網路等通路取得30件市售枸杞產品，檢測後發現，所有樣品均檢出重金屬鎘與鉛。記者宋原彰／攝影
台灣消保協會在大賣場、傳統市場及網路等通路取得30件市售枸杞產品，進行重金屬含量檢測發現，所有樣品均檢出重金屬鎘與鉛。高市衛生局表示，將建請食藥署參酌並依專業風險評估，重新檢視檢驗項目並修訂相關衛生標準。

消保會指出，30件商品中，4件鎘超過鮮果標準、2件鉛超過鮮果標準；呼籲政府應針對枸杞乾製品訂定更合理、嚴格的專屬標準，並加強市場抽驗與來源管理。

衛生局回應，本案檢驗枸杞屬於已經乾燥的脫水食品，依據衛福部食藥署訂定之「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，本產品不在該標準附表一「食品中重金屬之限量」所列需檢驗食品類別，故目前重金屬不在該食品規畫抽驗檢驗項目。

衛生局說，為避免業者為使枸杞顏色鮮豔及防蟲所需，使用蘇丹色素、過量二氧化硫及農藥，2021年至2025年共抽驗41件枸杞，分批檢驗農藥殘留、二氧化硫或蘇丹色素等項目，結果皆符合規定。其中，二氧化硫檢驗標準為0.50g/kg以下、農藥殘留依檢出農藥種類對照法規標準判定、蘇丹色素則為不得檢出。

衛生局強調，台灣消保會所提，將建請食藥署參酌並依專業風險評估，重新檢視檢驗項目並修訂相關衛生標準。此外，食品汙染物質應自產製源頭管控，降低可能造成重金屬汙染風險，以確保製售食品安全及衛生。

